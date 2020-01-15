Под дом Зеленского пришли аграрии: требуют провести референдум по рынку земли

Под дом Президента Владимира Зеленского пришли аграрии и требуют провести референдум о рынке земли. Об этом сообщает "112 Украина" с места событий.

Квартира Зеленского находится в доме возле Мариинского парка.

"Первые люди здесь начали собираться с 6:30 утра. Сейчас за моей спиной Мариинский парк. И можете увидеть, сколько людей пришло. Где-то, видимо, более 50 держат различные плакаты, требуют референдума, требуют создать банк земли, чтобы государство могло ею распоряжаться", - говорится в сообщении.

Аграрии пока не видели Владимира Зеленского.



Как сообщали Українські Новини, агрокомитет Рады рассмотрел все правки к законопроекту о рынке земли.



Покупать землю смогут граждане Украины, государство, местные общины, украинские предприятия, основанные украинцами. Устанавливается лимит по концентрации земли в одни руки - не более 10 тыс. гектаров.



Тем временем министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что земельный кадастр готов к открытию рынка земель сельскохозяйственного назначения, хотя его наполненность не составляет 100%.