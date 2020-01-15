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15 января 2020, среда, 10:05 85
Общество 2020-01-15T11:30:57+02:00
Українські Новини
Под дом Зеленского пришли аграрии: требуют провести референдум по рынку земли

Под дом Зеленского пришли аграрии: требуют провести референдум по рынку земли

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, Рынок земли, Референдум, Дом Зеленского
Фото:
Фото: "112 Украина"

Под дом Президента Владимира Зеленского пришли аграрии и требуют провести референдум о рынке земли. Об этом сообщает "112 Украина" с места событий.

Квартира Зеленского находится в доме возле Мариинского парка.

"Первые люди здесь начали собираться с 6:30 утра. Сейчас за моей спиной Мариинский парк. И можете увидеть, сколько людей пришло. Где-то, видимо, более 50 держат различные плакаты, требуют референдума, требуют создать банк земли, чтобы государство могло ею распоряжаться", - говорится в сообщении.

Аграрии пока не видели Владимира Зеленского.


Как сообщали Українські Новини, агрокомитет Рады рассмотрел все правки к законопроекту о рынке земли. 

Покупать землю смогут граждане Украины, государство, местные общины, украинские предприятия, основанные украинцами. Устанавливается лимит по концентрации земли в одни руки - не более 10 тыс. гектаров.

Тем временем министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что земельный кадастр готов к открытию рынка земель сельскохозяйственного назначения, хотя его наполненность не составляет 100%.

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