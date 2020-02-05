подписаться на рассылку
24.7 25.05
27.15 27.65
˟
05 февраля 2020, среда, 12:42 82
Политика 2020-02-05T12:42:16+02:00
Українські Новини
"Слуга народа" запустит свой учебный центр

"Слуга народа" запустит свой учебный центр

Ольга Фандорина
Партия

Партия "Слуга народа" намерена запустить работу своего учебного центра в Киеве в марте.

Об этом заместитель председателя фракции партии в Верховной Раде Евгения Кравчук сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Вы уже знаете, что "Слуга народа" организует постоянный учебный центр на базе КВЦ "Парковый". С марта начнутся учебные программы по законодательной работе и медиа-тренинги", - написала она.

Кравчук отметила, что 15-16 февраля пройдут тренинги для депутатов местных советов и советов общин.

"Поговорим о сходстве и различии между ОТГ и местными советами, которые не приходили процесс объединения. Рассмотрим управленческую структуру общества. Поясним место и роль депутатского корпуса в управлении регионами. Особое внимание уделим бюджетному процессу и экономическому развитию общин", - добавила депутат.

Политик подчеркнула, что "Слуга народа" пригласила 470 депутатов местных советов и 24 председателя общин на указанное мероприятие.

Как сообщали Українські Новини, 28 июля депутаты команды "Зе" прибыли в Трускавец, где проводился тренинг для будущих депутатов от партии "Слуга народа", за которую проголосовали 43,16% (6,3 млн) избирателей на выборах в Верховную Раду.

3 августа в отеле Rixos в Трускавце, где ожидали Зеленского в школе "Слуга народа" усилили меры безопасности. В гостинице устанавливали рамки, работники УГО просили будущих депутатов разуться. Там Президент Владимир Зеленский провел встречу с новоизбранными и предупредил их о недопустимости пропуска пленарных заседаний или "договорняков".

4 августа новоизбранные депутаты от "Слуги народа" уехали из Трускавца четырьмя купейными вагонами.

Больше новостей о: Партия "Слуга народа" Учебный центр Депутаты Обучение

ГБР открыло уголовное дело против Сытника
Зеленский одобрил намерение привязать зарплату министров к средней зарплате в стране
Новости
Кабмин одобрил нацпрограмму сотрудничества с НАТО, максимально приближенную к членству 14:05
Кличко назначил обвиняемого в коррупции Осипова директором Департамента КГГА, – СМИ 13:51 Документ
В Киевской области военный разбирал гранату и случайно взорвал 13:51
В Украине самая низкая минимальная зарплата в Европе 13:45 Инфографика
Пограничники по запаху нашли подземный спиртопровод из Молдовы 13:20
больше новостей
Вдова погибшего командира Boeing-737 хочет получать $9 тыс. компенсации ежемесячно в течение 15 лет 12:10
У Зеленского разобрались с платежами женщины, которой советовали продать собаку взамен на коммуналку 09:30
Зеленский предложил полученные от "Газпрома" миллиарды направить на дороги и медицину 08:18
Не отменив "маржу Холодова", нардепы нарушили обещание Президента, - Гончаренко 09:45
В Украине ожидается ухудшение погодных условий: где сегодня опасно ездить 09:03
больше новостей
Это бездарное правительство должно быть отправлено в отставку, – Бойко 16:54
Стоимость аренды сельхозземли в Винницкой области достигла уровня Восточной Германии, - Анатолий Пешко 17:12
За что нужно платить в больницах: перечень платных и бесплатных услуг 09:11
Депутат Брагар не хочет продавать свою кошку, чтоб заплатить коммуналку 19:04
Сегодня Рада намерена рассмотреть сокращение количества депутатов с 450 до 300 07:00
больше новостей
Минэкономики оценивает рост ВВП в 2019 в 3,3%
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok