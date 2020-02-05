"Слуга народа" запустит свой учебный центр

Партия "Слуга народа" намерена запустить работу своего учебного центра в Киеве в марте.

Об этом заместитель председателя фракции партии в Верховной Раде Евгения Кравчук сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Вы уже знаете, что "Слуга народа" организует постоянный учебный центр на базе КВЦ "Парковый". С марта начнутся учебные программы по законодательной работе и медиа-тренинги", - написала она.

Кравчук отметила, что 15-16 февраля пройдут тренинги для депутатов местных советов и советов общин.

"Поговорим о сходстве и различии между ОТГ и местными советами, которые не приходили процесс объединения. Рассмотрим управленческую структуру общества. Поясним место и роль депутатского корпуса в управлении регионами. Особое внимание уделим бюджетному процессу и экономическому развитию общин", - добавила депутат.

Политик подчеркнула, что "Слуга народа" пригласила 470 депутатов местных советов и 24 председателя общин на указанное мероприятие.

Как сообщали Українські Новини, 28 июля депутаты команды "Зе" прибыли в Трускавец, где проводился тренинг для будущих депутатов от партии "Слуга народа", за которую проголосовали 43,16% (6,3 млн) избирателей на выборах в Верховную Раду.

3 августа в отеле Rixos в Трускавце, где ожидали Зеленского в школе "Слуга народа" усилили меры безопасности. В гостинице устанавливали рамки, работники УГО просили будущих депутатов разуться. Там Президент Владимир Зеленский провел встречу с новоизбранными и предупредил их о недопустимости пропуска пленарных заседаний или "договорняков".

4 августа новоизбранные депутаты от "Слуги народа" уехали из Трускавца четырьмя купейными вагонами.