ДБР відкрило кримінальну справу проти Ситника

Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в ДБР.

"Це правда, таке кримінальне провадження відкрито", - сказав він.

Справа за частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу за заявою депутата Верховної Ради Олександра Дубінського ("Слуга народу").

Розслідування розпочато 4 лютого.

Дубинський звернувся в ДБР з заявою про злочин Ситника, оскільки вважає, що він не визнаний судом винним у корупції і не може бути директором НАБУ.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника за грудень 2019 року становила 170 176 гривень.

Раніше Сарненський суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області і присудив штраф у сумі 3 400 гривень. Ситник вважає незаконним штраф за свій відпочинок у Рівненській області.