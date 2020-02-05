подписаться на рассылку
24.7 25.05
27.15 27.65
˟
05 февраля 2020, среда, 09:46 283
Общество 2020-02-05T09:54:18+02:00
Українські Новини
Из-за снега Киев стоит в пробках, а жители 41 населенного пункта остались без света

Из-за снега Киев стоит в пробках, а жители 41 населенного пункта остались без света

Ярина Вацяк
Непогода, Пробки, Обесточивание населенных пунктов, Погода, Снег
Снег в Карпатах. Фото: sneg.info
Снег в Карпатах. Фото: sneg.info

Украину засыпает снегом, на дорогах образовалась сложная ситуация, в время, как киевлян призвали не выезжать на частных авто в город 5 февраля. 

Так, утром 5 февраля снег привел к образованию километровых пробок на дорогах, а из-за порывистого ветра на дорогу в центре столицы упало дерево.

Пробки в Киеве. Фото: .google.com/maps/Пробки в Киеве. Фото: .google.com/maps/

Погода в Киеве 5 февраляПогода в Киеве 5 февраля

Снег в Киеве 5 февраляСнег в Киеве 5 февраля

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, в ночь на 5 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточен 41 населенный пункт в двух областях, а именно: Одесская - 24, Ивано-Франковская - 17. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 773 работника и 578 единиц техники.

В Карпатах по данным снеголавинные станций, местами высота снежного покрова достигает 60 см, мороз до -5 градусов, местами метели.

Как сообщали Українські Новини, по прогнозу Укргидрометцентра 4 - 6 февраля в Украине ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о гололедице на дорогах Украины.

Больше новостей о: Непогода Пробки Обесточивание населенных пунктов Погода Снег

Кабмин рекомендует набсовету "Нефтегаза" воздержаться от выплаты премий руководству компании
Минэкономики оценивает рост ВВП в 2019 в 3,3%
Новости
Зеленский одобрил намерение привязать зарплату министров к средней зарплате в стране 10:24
Доллар и евро обвалились: курс валют в обменниках в среду 10:24
Татьяновичи и Ольговичи: украинцам разрешат менять отчество и называться по матери 10:18
Полметра снега, заносы и метели: спасатели предупредили о полном погодном коллапсе по всей Украине 09:49 Карта
Снег в Карпатах. Фото: sneg.info
Из-за снега Киев стоит в пробках, а жители 41 населенного пункта остались без света 09:46
больше новостей
У Зеленского разобрались с платежами женщины, которой советовали продать собаку взамен на коммуналку 09:30
Вдова погибшего командира Boeing-737 хочет получать $9 тыс. компенсации ежемесячно в течение 15 лет 12:10
В Украине ожидается ухудшение погодных условий: где сегодня опасно ездить 09:03
Не отменив "маржу Холодова", нардепы нарушили обещание Президента, - Гончаренко 09:45
Зеленский предложил полученные от "Газпрома" миллиарды направить на дороги и медицину 08:18
больше новостей
Это бездарное правительство должно быть отправлено в отставку, – Бойко 16:54
Стоимость аренды сельхозземли в Винницкой области достигла уровня Восточной Германии, - Анатолий Пешко 17:12
Депутат Брагар не хочет продавать свою кошку, чтоб заплатить коммуналку 19:04
Сегодня Рада намерена рассмотреть сокращение количества депутатов с 450 до 300 07:00
Партия Вакарчука "Голос" с поддержкой 4,4% опрошенных не проходит в Раду, – "Соцмониторинг" 06:19
больше новостей
Зеленский предложил полученные от "Газпрома" миллиарды направить на дороги и медицину
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok