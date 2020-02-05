Из-за снега Киев стоит в пробках, а жители 41 населенного пункта остались без света

Украину засыпает снегом, на дорогах образовалась сложная ситуация, в время, как киевлян призвали не выезжать на частных авто в город 5 февраля.

Так, утром 5 февраля снег привел к образованию километровых пробок на дорогах, а из-за порывистого ветра на дорогу в центре столицы упало дерево.

Пробки в Киеве. Фото: .google.com/maps/

Погода в Киеве 5 февраля

Снег в Киеве 5 февраля

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, в ночь на 5 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточен 41 населенный пункт в двух областях, а именно: Одесская - 24, Ивано-Франковская - 17. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 773 работника и 578 единиц техники.

В Карпатах по данным снеголавинные станций, местами высота снежного покрова достигает 60 см, мороз до -5 градусов, местами метели.

Как сообщали Українські Новини, по прогнозу Укргидрометцентра 4 - 6 февраля в Украине ожидается ухудшение погоды, объявлено штормовое предупреждение.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о гололедице на дорогах Украины.