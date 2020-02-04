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04 февраля 2020, вторник, 19:04 884
Кабмин 2020-02-04T19:18:07+02:00
Українські Новини
Арахамия прогнозирует кадровые изменения в Кабмине

Арахамия прогнозирует кадровые изменения в Кабмине

Ярина Вацяк
Верховна Рада, Кадровая политика, Слуга народа, Давид Арахамия, Кабмин
Кабмин. Фото: Кабмин
Кабмин. Фото: Кабмин

Председатель фракции "Слуга народа " в Верховной Раде Давид Арахамия прогнозирует кадровые изменения в Кабинете Министров.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Насколько мне известно, из нашей фракции или партии никто не идет (в Кабмин), но действительно будут какие-то ротации", - сказал он.

Арахамия отметил, что правительство проводит переговоры по поводу кадровых изменений и что ему не известно пока о будущих кандидатах.

Как сообщали Українські Новини, во вторник Рада назначила председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром - министром развития общин и территорий.

Перед этим Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития общин и территорий. Бабак была уволена по представлению премьер-министра Алексея Гончарука.

Ранее в СМИ появилась информация, что Бабак может стать первым уволенным членом правительства Алексея Гончарука. В то же время, Бабак называла дискредитацией информацию СМИ о своей отставке.

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Арахамия прогнозирует кадровые изменения в Кабмине
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