Арахамия прогнозирует кадровые изменения в Кабмине

Председатель фракции "Слуга народа " в Верховной Раде Давид Арахамия прогнозирует кадровые изменения в Кабинете Министров.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Насколько мне известно, из нашей фракции или партии никто не идет (в Кабмин), но действительно будут какие-то ротации", - сказал он.

Арахамия отметил, что правительство проводит переговоры по поводу кадровых изменений и что ему не известно пока о будущих кандидатах.

Как сообщали Українські Новини, во вторник Рада назначила председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром - министром развития общин и территорий.

Перед этим Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития общин и территорий. Бабак была уволена по представлению премьер-министра Алексея Гончарука.

Ранее в СМИ появилась информация, что Бабак может стать первым уволенным членом правительства Алексея Гончарука. В то же время, Бабак называла дискредитацией информацию СМИ о своей отставке.