Облэнерго и "Укрпочта" могут стать поставщиками газа для украинцев, - Оржель

В то время как в январе Украина увеличила импорт газа на 62,7%, Облэнерго и акционерное общество "Укрпочта" могут стать поставщиками газа для населения.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в ходе программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українські Новини.



"С 1 мая мы будем этим заниматься, чтобы у каждого украинца появился альтернативный поставщик газа, чтобы у каждого украинца появился эффективный и новый учет газа", - сказал он.



Оржель подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы у потребителя была возможность выбирать поставщика газа.



Также он добавил, что эту услугу могут предоставлять компании, которые уже имеют опыт в поставке.



"Мы будем стараться привлечь те инфраструктурные компании, которые уже есть тут у потребителя. Например, облэнерго, которые поставляют электроэнергию смогут вам поставлять газ, либо если вы покупаете у одной компании облэнерго электроэнергию и газ – они будут предлагать вам скидку", - отметил он.



Также Оржель добавил, что таким поставщиком может стать и "Укрпочта".



Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" снизил на февраль цены на газ для промпотребителей.



Ранее советник Зеленского заматюкался, увидев новые цены на газ и пообещал пожаловаться президенту.



Тем временем в сети троллят депутата Брагара, предложившего продать собаку и заплатить за газ.