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04 февраля 2020, вторник, 17:48 84
Экономика 2020-02-04T17:49:48+02:00
Українські Новини
Облэнерго и "Укрпочта" могут стать поставщиками газа для украинцев, - Оржель

Облэнерго и "Укрпочта" могут стать поставщиками газа для украинцев, - Оржель

Валерия Драгомирова
Алексей Оржель, Укрпочта, Облэнерго, Поставщики газа, Газ
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

В то время как в январе Украина увеличила импорт газа на 62,7%, Облэнерго и акционерное общество "Укрпочта" могут стать поставщиками газа для населения.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в ходе программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українські Новини.

"С 1 мая мы будем этим заниматься, чтобы у каждого украинца появился альтернативный поставщик газа, чтобы у каждого украинца появился эффективный и новый учет газа", - сказал он.

Оржель подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы у потребителя была возможность выбирать поставщика газа.

Также он добавил, что эту услугу могут предоставлять компании, которые уже имеют опыт в поставке.

"Мы будем стараться привлечь те инфраструктурные компании, которые уже есть тут у потребителя. Например, облэнерго, которые поставляют электроэнергию смогут вам поставлять газ, либо если вы покупаете у одной компании облэнерго электроэнергию и газ – они будут предлагать вам скидку", - отметил он.

Также Оржель добавил, что таким поставщиком может стать и "Укрпочта".

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" снизил на февраль цены на газ для промпотребителей. 

Ранее советник Зеленского заматюкался, увидев новые цены на газ и пообещал пожаловаться президенту. 

Тем временем в сети троллят депутата Брагара, предложившего продать собаку и заплатить за газ. 

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