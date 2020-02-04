підписатися на розсилку
24.8 25.15
27.25 27.75
˟
04 лютого 2020, вівторок, 12:35 26
Судова влада 2020-02-04T14:30:03+02:00
Українські Новини
Порошенко передав НАБУ флешку з записами можливих розмов Труби

Порошенко передав НАБУ флешку з записами можливих розмов Труби

Елизавета Драбкина
НАБУ, ДБР, Петро Порошенко, Роман Труба
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Президента
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Президента

Колишній Президент Петро Порошенко передав Національному антикорупційному бюро флеш-накопичувач з записами розмов з можливою участю колишнього директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Наголошується, що 2 січня адвокат Порошенко Ігор Головань звернувся в НАБУ з клопотанням, в якому просив долучити до матеріалів кримінального провадження про можливе зловживання впливом Трубою флешку з записами, які можуть бути доказами зловживань екс-директора ДБР.

Також захист Порошенко просив суд скасувати постанову про відмову у визнанні колишнього Президента потерпілим у даній справі.

Захист зазначає, що детектив НАБУ, не виконавши розпорядження по доведенню виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, зокрема не допитавши заявника, не отримавши висновок експерта щодо заподіяння моральної шкоди і його можливого розміру, зробив висновок про відсутність відомостей, що підтверджують факт заподіяння йому моральної шкоди і причинно-наслідкового зв'язку між діями Труби і можливим заподіянням моральної шкоди.

Однак, на думку адвокатів, такі твердження детектива не відповідають дійсності, оскільки повідомлення про кримінальні правопорушення містило досить відомостей про факти протиправної поведінки співробітників ДБР.

Разом з тим Порошенко зазначає, що справи, в яких досудове розслідування здійснюють слідчі ДБР, системно використовуються посадовими особами бюро для його дискредитації як опозиційного політика, штучного формування в суспільстві негативної думки про нібито його причетність до скоєння злочинів, в тому числі шляхом численних публікацій та інтерв'ю Труби, незаконного розголошення даних досудового розслідування в мережі Інтернет і публічних викликів на численні допити в порушення приписів Кримінального процесуального кодексу.

Так, 28 січня суд скасував постанову про відмову у визнанні Порошенко потерпілим у справі про можливе зловживання владою Трубою.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ розслідує можливі злочини Труби, передбачені ст. 369-2 (зловживання впливом) та ст. 372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з фіктивним створенням доказів обвинувачення) Кримінального кодексу.

Експерти встановили справжність голосу Труби на записах з прослуховування, які були опубліковані на анонімному телеграм-каналі.

У свою чергу колишній директор ДБР пов'язує результати експертизи нібито його голосу на резонансних плівках з справою проти телеканалу Порошенко.

Більше новин про: НАБУ ДБР Петро Порошенко Роман Труба

Всі зобов'язання Садового у його справі минули, - ...
ДБР не хоче розслідувати справу на Байдена...
Порошенко не з'явиться на допит у ДБР 31 січня чер...
Грудневий ТОП зарплат: скільки отримали силовики п...
Сьогодні Рада має намір розглянути скорочення кількості депутатів з 450 до 300
Зменшення кількості нардепів і звільнення Бабак: чим займеться Рада у вівторок
Новини
Фірма "Слуги народу" і суддя часів Януковича допомагають "Квазару" не гасити борги, - ЗМІ 14:19
За рік з дня загибелі робітника на будівництві "Немо" розслідування так й не просунулося, – ЗМІ 14:16
Грип в Україні: на карантин закрили майже половину шкіл в Запорізькій області 14:00 Доповнено
Домашній арешт Пашинського продовжили до кінця березня 13:45
Український проект отримав другу за півроку найбільшу міжнародну премію у галузі управлінського консалтингу 13:33
більше новин
Любов Павлина Колюча. Фото:
Журналісти показали фото собаки, якого Брагар пропонував пенсіонерці продати 16:38
Іранська влада з самого початку знала, що збила український літак, - Зеленський 21:39
Нацбанк знизив курс гривні: скільки коштує валюта на початку тижня 05:45
Влада Китаю ізолювала ще одне велике місто через коронавірус 23:47
Сьогодні Президент Туреччини Ердоган відвідає Україну 07:00
більше новин
3.02.20 13:00 Прес-конференція: "ДМСУ влаштувала полювання біля мечеті: дискримінація чи непрофесіоналізм?" 20:24
Хуртовини, штормовий вітер та снігові замети: в Україні оголосили штормове попередження 15:39
Я не можу просто "проковтнути": секретар НСЖУ заявив, що відкликає свій голос за Зеленського 18:42
Завтра Рада має намір розглянути скорочення кількості депутатів 12:12
Любов Павлина Колюча. Фото:
Журналісти показали фото собаки, якого Брагар пропонував пенсіонерці продати 16:38
більше новин
Доба на Донбасі: 12 обстрілів бойовиків, у ЗСУ серйозні втрати
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok