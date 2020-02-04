Порошенко передав НАБУ флешку з записами можливих розмов Труби

Колишній Президент Петро Порошенко передав Національному антикорупційному бюро флеш-накопичувач з записами розмов з можливою участю колишнього директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Наголошується, що 2 січня адвокат Порошенко Ігор Головань звернувся в НАБУ з клопотанням, в якому просив долучити до матеріалів кримінального провадження про можливе зловживання впливом Трубою флешку з записами, які можуть бути доказами зловживань екс-директора ДБР.

Також захист Порошенко просив суд скасувати постанову про відмову у визнанні колишнього Президента потерпілим у даній справі.

Захист зазначає, що детектив НАБУ, не виконавши розпорядження по доведенню виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, зокрема не допитавши заявника, не отримавши висновок експерта щодо заподіяння моральної шкоди і його можливого розміру, зробив висновок про відсутність відомостей, що підтверджують факт заподіяння йому моральної шкоди і причинно-наслідкового зв'язку між діями Труби і можливим заподіянням моральної шкоди.

Однак, на думку адвокатів, такі твердження детектива не відповідають дійсності, оскільки повідомлення про кримінальні правопорушення містило досить відомостей про факти протиправної поведінки співробітників ДБР.

Разом з тим Порошенко зазначає, що справи, в яких досудове розслідування здійснюють слідчі ДБР, системно використовуються посадовими особами бюро для його дискредитації як опозиційного політика, штучного формування в суспільстві негативної думки про нібито його причетність до скоєння злочинів, в тому числі шляхом численних публікацій та інтерв'ю Труби, незаконного розголошення даних досудового розслідування в мережі Інтернет і публічних викликів на численні допити в порушення приписів Кримінального процесуального кодексу.

Так, 28 січня суд скасував постанову про відмову у визнанні Порошенко потерпілим у справі про можливе зловживання владою Трубою.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ розслідує можливі злочини Труби, передбачені ст. 369-2 (зловживання впливом) та ст. 372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з фіктивним створенням доказів обвинувачення) Кримінального кодексу.

Експерти встановили справжність голосу Труби на записах з прослуховування, які були опубліковані на анонімному телеграм-каналі.

У свою чергу колишній директор ДБР пов'язує результати експертизи нібито його голосу на резонансних плівках з справою проти телеканалу Порошенко.