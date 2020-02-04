Все обязательства Садового по его делу истекли, - защита

Защита мэра Львова Андрея Садового заявляет, что все обязательства в рамках открытого в его отношении уголовного производства истекли, а прокуратура не обращалась в суд об их продлении.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Руслан Сидорович.

"Все ограничения истекли, никто в суд о продлении не обращался", - сказал он.

В отношении Садового уже не действует мера пресечения в виде личного обязательства.

Снят также запрет на общение со свидетелями по обстоятельствам уголовного производства.

Сидорович сообщил, что в 2017 году дело, в котором фигурирует Садовый, было закрыто Национальным антикоррупционным бюро, однако Специализированная антикоррупционная прокуратура отменила это решение.

Как сообщали Українськi Новини, САП требовала увеличить Садовому залог, а ВАКС заменил его на личное обязательство.

Ранее защита мэра Львова Андрея Садового обжаловала меру пресечения в виде 1 056 550 гривен залога. А прокуратура хотела установить для Садового залог в 50 млн гривен.

Также Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением Садовому. Мэр Львова сообщил, что в 2015 году на Открытом инвеститационном конкурсе Львов привлек компанию СТР к инвестированию строительства индустриального парка. Таким образом, город получил 54 млн гривен за землю, отведенную под строительство.