Всі зобов'язання Садового у його справі минули, - захист

Захист мера Львова Андрія Садового заявляє, що всі зобов'язання в рамках відкритого в його відношенні кримінального виробництва минули, а прокуратура не зверталася до суду про їх продовження. Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Руслан Сидорович. "Всі обмеження минули, ніхто в суд про продовження не звертався", - сказав він. Щодо Садового вже не діє запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Знято заборону на спілкування зі свідками за обставинами кримінального провадження. Сидорович повідомив, що в 2017 році справу, в якій фігурує Садовий, було закрито Національним антикорупційним бюро, однак Спеціалізована антикорупційна прокуратура скасувала це рішення. Як повідомляли Українські Новини, САП вимагала збільшити Садовому заставу, а ВАКС замінив її на особисте зобов'язання. Раніше захист мера Львова Андрія Садового оскаржила запобіжний захід у вигляді 1 056 550 гривень застави. А прокуратура хотіла встановити для Садового заставу в 50 млн гривень. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру у зловживанні владою і службовим становищем Садовому. Мер Львова повідомив, що в 2015 році на Відкритому инвеститационном конкурсі Львів залучив компанію СТОР до інвестування будівництва індустріального парку. Таким чином, місто отримало 54 млн гривень за землю, відведену під будівництво.