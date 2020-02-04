Всі зобов'язання Садового у його справі минули, - захист

Захист мера Львова Андрія Садового заявляє, що всі зобов'язання в рамках відкритого в його відношенні кримінального виробництва минули, а прокуратура не зверталася до суду про їх продовження.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Руслан Сидорович.

"Всі обмеження минули, ніхто в суд про продовження не звертався", - сказав він.

Щодо Садового вже не діє запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Знято заборону на спілкування зі свідками за обставинами кримінального провадження.

Сидорович повідомив, що в 2017 році справу, в якій фігурує Садовий, було закрито Національним антикорупційним бюро, однак Спеціалізована антикорупційна прокуратура скасувала це рішення.

Як повідомляли Українські Новини, САП вимагала збільшити Садовому заставу, а ВАКС замінив її на особисте зобов'язання.

Раніше захист мера Львова Андрія Садового оскаржила запобіжний захід у вигляді 1 056 550 гривень застави. А прокуратура хотіла встановити для Садового заставу в 50 млн гривень.

Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру у зловживанні владою і службовим становищем Садовому. Мер Львова повідомив, що в 2015 році на Відкритому инвеститационном конкурсі Львів залучив компанію СТОР до інвестування будівництва індустріального парку. Таким чином, місто отримало 54 млн гривень за землю, відведену під будівництво.