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05 декабря 2019, четверг, 08:50 147
Судебная власть 2019-12-05T09:05:10+02:00
Українські Новини
САП требовала увеличить Садовому залог, а ВАКС заменил его на личное обязательство

САП требовала увеличить Садовому залог, а ВАКС заменил его на личное обязательство

Анна Рудык
Андрей Садовый, Арест, САП, ВАКС
Андрей Садовый
Андрей Садовый

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заменила залог мэру Львова Андрею Садовому на личное обязательство.

Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Українські Новини.

"В Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда состоялось заседание по апелляции мэра Львова Андрея Садового в деле избрания ему меры пресечения. Суд принял решение - апелляционную жалобу прокурора об увеличении суммы залога с 1,057 млн гривен до 50 млн гривен оставить без удовлетворения, а жалобу адвоката - удовлетворить частично", - говорится в сообщении.

Таким образом, решение суда предыдущей инстанции о мере пресечения в виде залога отменено, а к Садовому применят личное обязательство.

Личное обязательство предусматривает прибытие к прокурору и следователю по каждому требованию и воздержание от общения со свидетелями по обстоятельствам уголовного производства.

Как сообщали Українські Новини, защита мэра Львова Андрея Садового обжаловала меру пресечения в виде 1 056 550 гривен залога. А прокуратура хотела установить для Садового залог в 50 млн гривен.

Также ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением Садовому. Мэр Львова сообщил, что в 2015 году на Открытом инвеститационном конкурсе Львов привлек компанию СТР к инвестированию строительства индустриального парка. Таким образом, город получил 54 млн гривен за землю, отведенную под строительство.

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