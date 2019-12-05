САП требовала увеличить Садовому залог, а ВАКС заменил его на личное обязательство

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда заменила залог мэру Львова Андрею Садовому на личное обязательство.

Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Українські Новини.

"В Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда состоялось заседание по апелляции мэра Львова Андрея Садового в деле избрания ему меры пресечения. Суд принял решение - апелляционную жалобу прокурора об увеличении суммы залога с 1,057 млн гривен до 50 млн гривен оставить без удовлетворения, а жалобу адвоката - удовлетворить частично", - говорится в сообщении.

Таким образом, решение суда предыдущей инстанции о мере пресечения в виде залога отменено, а к Садовому применят личное обязательство.

Личное обязательство предусматривает прибытие к прокурору и следователю по каждому требованию и воздержание от общения со свидетелями по обстоятельствам уголовного производства.

Как сообщали Українські Новини, защита мэра Львова Андрея Садового обжаловала меру пресечения в виде 1 056 550 гривен залога. А прокуратура хотела установить для Садового залог в 50 млн гривен.

Также ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением Садовому. Мэр Львова сообщил, что в 2015 году на Открытом инвеститационном конкурсе Львов привлек компанию СТР к инвестированию строительства индустриального парка. Таким образом, город получил 54 млн гривен за землю, отведенную под строительство.