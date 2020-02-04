Грип в Україні: на карантин закрили майже половину шкіл в Запорізькій області

В Україні багато шкіл продовжують закриватися на карантин у ряді областей. Запоріжжі з вівторка закрило всі школи на карантин через захворюваність школярів на грип і гострі респіраторно-вірусними інфекціями (ГРВІ).

Про це повідомила прес-служба Запорізької міської ради, передають Українські Новини.

Повідомляється, що за останній тиждень зафіксовано близько 5,9 тис. випадків захворювання на ГРВІ і грип, майже 70% хворих - діти.

У 76 випадках підтверджено діагноз "грип".

Також призупинено навчання у позашкільних навчальних закладах, міських дитячо-юнацьких спортивних школах, обмежено проведення культурно-масових заходів.

Рішення про відновлення занять буде прийматися за результатами спостережень за захворюваністю серед учнів.

(Новина доповнена інформацією про закриття шкіл в Запорізькій області)

Як повідомив запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я, в області призупинено навчання в 255 середніх школах повністю і в 17 частково у зв'язку зі збільшенням захворюваності школярів на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції (ГРВІ).

За даними відомства, навчальний процес призупинений в 42,6% шкіл області.

Зокрема, закриті на карантин всі школи Бердянська (18), Мелітополя (23) та Запоріжжя (123). Крім того, повністю закриті на карантин 5 дитячих садків (Бердянський, Більмацкій і Токмацький райони) і 28 - частково (Запоріжжя, Запорізький район, Токмацький і Чернігівський райони.

Також влада рекомендує обмежити проведення масових заходів за участю дітей, групові заняття в установах культури і спортивних закладах.

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