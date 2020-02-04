Сегодня истекает срок обещания Гончарука отчитаться в Раде о работе Кабмина

Премьер-министр Алексей Гончарук обещал до 4 февраля представить в Верховной Раде, которая сегодня намерена рассмотреть сокращение количества депутатов с 450 до 300, промежуточный отчет о работе правительства.

Об этом он заявил на встрече с Президентом Владимиром Зеленским, видео которой размещено на странице Офиса Президента в соцсети Facebook.

"У нас, как у правительства, есть обязанность представить парламенту 14 февраля промежуточный отчет о нашей работе, и это прекрасная идея и возможность глубже продемонстрировать, объяснить, поговорить с парламентом о стратегических вещах, о том, что мы планируем", - сказал Гончарук.

В ответ Зеленский попросил премьера представить отчет до 4 февраля, с чем Гончарук согласился.

В частности депутатам должна быть представлена концепция усиленного правительства и его частичного организационного переформатирования.

Напомним, премьеру доверяют 23,5%, а не доверяют – 65,5. В итоге отрицательный рейтинг – 42%. При этом 38,5% опрошенных стали относиться к нему хуже после скандала с аудиозаписями. Зеленский тоже потерял от скандала – хуже к нему стали относится 24% респондентов.

Ранее СБУ засекретила дело о прослушке Гончарука.



Тем временем истекло 2 недели, как Зеленский поручил Гончаруку обрезать космические зарплаты чиновников.