В Мадриде самолет со 130 пассажирами экстренно совершил посадку из-за разрыва шасси

В Мадриде самолет Boeing 767 вылетел в Торонто, однако вскоре вынужден был вернуться обратно из-за технических неполадок. Об этом передает агентство El Pais. Отмечается, что основной причиной экстренной посадки стало частично разрушение шасси и двигателя, а именно, часть шасси оторвалась и попала в двигатель. Согласно информации ведомства, на борту самолета было 130 пассажиров. Пилоты вынуждены были производить топливо, прежде чем совершить аварийную посадку. Это заняло больше чем 2 часа. При совершении посадки никто из находящихся на борту самолета не пострадал. Как сообщали Українські Новини, ранее у самолета из Стамбула при приземлении в Одессе подломилось шасси из-за штормового ветра. Также в Харькове из-за тумана чуть не разбился самолет с туристами из Египта. Кроме того, иранские СМИ заявили о том, что больше не будут делиться с Украиной материалами о крушении украинского самолета под Тегераном. Президент Вдимир Зеленский заявил, что компенсация Ираном семьям погибших украинцев по 80 тыс. долларов недостаточна.