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  • В Мадриде самолет со 130 пассажирами экстренно совершил посадку из-за разрыва шасси
03 февраля 2020, понедельник, 21:22 84
Мир 2020-02-03T21:23:20+02:00
Українські Новини
В Мадриде самолет со 130 пассажирами экстренно совершил посадку из-за разрыва шасси

В Мадриде самолет со 130 пассажирами экстренно совершил посадку из-за разрыва шасси

Елизавета Кесельман
Самолет, экстренная посадка, Крушение самолета, Авиакатастрофа
Самолет. Посадка.Фото: pixabay
Самолет. Посадка.Фото: pixabay

В Мадриде самолет Boeing 767 вылетел в Торонто, однако вскоре вынужден был вернуться обратно из-за технических неполадок. Об этом передает агентство El Pais.

Отмечается, что основной причиной экстренной посадки стало частично разрушение шасси и двигателя, а именно, часть шасси оторвалась и попала в двигатель. Согласно информации ведомства, на борту самолета было 130 пассажиров.

Пилоты вынуждены были производить топливо, прежде чем совершить аварийную посадку. Это заняло больше чем 2 часа. При совершении посадки никто из находящихся на борту самолета не пострадал. 

Как сообщали Українські Новини, ранее у самолета из Стамбула при приземлении в Одессе подломилось шасси из-за штормового ветра.

Также в Харькове из-за тумана чуть не разбился самолет с туристами из Египта.

Кроме того, иранские СМИ заявили о том, что больше не будут делиться с Украиной материалами о крушении украинского самолета под Тегераном.

Президент Вдимир Зеленский заявил, что компенсация Ираном семьям погибших украинцев по 80 тыс. долларов недостаточна.

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