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  • У самолета из Стамбула при приземлении в Одессе подломилось шасси из-за штормового ветра
22 ноября 2019, пятница, 08:35 169
Происшествия 2019-11-22T08:35:01+02:00
Українські Новини
У самолета из Стамбула при приземлении в Одессе подломилось шасси из-за штормового ветра

У самолета из Стамбула при приземлении в Одессе подломилось шасси из-за штормового ветра

Аварийная посадка самолета, Жесткая посадка

У рейса из Стамбула из-за сильного ветра при посадке подломилась передняя стойка шасси. Пострадавших нет, аэропорт временно не принимает рейсы. Об этом сообщается на странице Международного аэропорта Одессы в Facebook.

"Сегодня, 21 ноября, в 20:55 рейс TK465 авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Стамбула в Одессу, в условиях мощного бокового ветра во время прикосновения к ВПП надломал переднюю стойку шасси", - сказано в сообщении.

Все 136 пассажиров были эвакуированы и находятся в зале терминала аэропорта.

По данным местного издания "Думская", самолет при посадке потерял колесо и остановился на взлетно-посадочной полосе между третьей и четвертой рулежными дорожками. Пилоты экстренно высадили пассажиров при помощи надувных трапов.

"В связи с этим аэропорт "Одесса" приостановил полеты до 01:00 по местному времени. По данному случаю комиссия проводит расследование", - добавили в пресс-службе аэропорта.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе произошла аварийная посадка самолета из Стамбула: пассажиров эвакуировали, аэропорт закрыли.

Ранее в Харькове из-за тумана чуть не разбился самолет с туристами из Египта.

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