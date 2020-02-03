В Раде задумались о создании Кодекса поведения депутата

В Верховной Раде Украины могут создать Кодекс поведения народного депутата. Об этом спикер Рады Дмитрий Разумков заявил во время брифинга, сообщает "112 Украина".

"Мне бы очень хотелось. Я думаю, мы будем заниматься этим вопросом. На самом деле мы уже занимаемся этим вопросом, чтобы появился Кодекс в качестве закона, Кодекс поведения народного депутата. Чтобы это была не только внутрипартийная история, которую ты можешь поддержать или не поддержать, а иногда, давайте будем реалистами, потом от нее отойти, а и чтобы это несло юридические последствия", - сказал Разумков.



Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" Брагар посоветовал пенсионерке оплатить коммуналку за счет продажи собаки.



После этого Разумков посоветовал депутатам Верховной Рады более взвешенно относиться к тому, что говорят. Спикер также порекомендовал депутатам Рады больше общаться с гражданами.



Кроме того, пенсионерка из Аджамки посоветовала депутату Брагару продать свои мозги, а также рассказала, что Брагар позвонил к ней и извинился.