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03 февраля 2020, понедельник, 16:23 97
Верховная Рада и партии 2020-02-03T16:24:33+02:00
Українські Новини
В Раде задумались о создании Кодекса поведения депутата

В Раде задумались о создании Кодекса поведения депутата

Валерия Драгомирова
Рада 9 созыва, Дмитрий Разумков, Депутаты, кодекс поведения депутатов
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу

В Верховной Раде Украины могут создать Кодекс поведения народного депутата. Об этом спикер Рады Дмитрий Разумков заявил во время брифинга, сообщает  "112 Украина".

"Мне бы очень хотелось. Я думаю, мы будем заниматься этим вопросом. На самом деле мы уже занимаемся этим вопросом, чтобы появился Кодекс в качестве закона, Кодекс поведения народного депутата. Чтобы это была не только внутрипартийная история, которую ты можешь поддержать или не поддержать, а иногда, давайте будем реалистами, потом от нее отойти, а и чтобы это несло юридические последствия", - сказал Разумков.


Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" Брагар посоветовал пенсионерке оплатить коммуналку за счет продажи собаки. 

После этого Разумков посоветовал депутатам Верховной Рады более взвешенно относиться к тому, что говорят. Спикер также порекомендовал депутатам Рады больше общаться с гражданами.

Кроме того, пенсионерка из Аджамки посоветовала депутату Брагару продать свои мозги, а также рассказала, что Брагар позвонил к ней и извинился.

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