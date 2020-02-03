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03 февраля 2020, понедельник, 15:23 548
Общество 2020-02-03T15:26:10+02:00
Українські Новини
В "Борисполе" двух пассажиров, вернувшихся из Китая, госпитализировали

В "Борисполе" двух пассажиров, вернувшихся из Китая, госпитализировали

Ярина Вацяк
Борисполь, авиарейсы, Китай, ОРВИ, Коронавирус
Борисполь аэропорт. Фото: kbp.aerо
Борисполь аэропорт. Фото: kbp.aerо

В то время, как Кабмин утвердил план борьбы с коронавирусом из Китая, 2 человек, вернувшихся из Китая, были госпитализированы 1 февраля с предварительным диагнозом "острая респираторная инфекция" (ОРВИ).

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"1 февраля к аэропорту "Борисполь" обратились 2 пассажира по подозрения на заболевание 2019-nCoV. По результатам осмотра установлен предварительный диагноз ОРВИ. Учитывая, что эти пассажиры прибыли из Китая, они были госпитализированы в инфекционное отделение Александровской больницы в Киеве", - сказано в нем.

Подчеркивается, что по состоянию на текущий момент ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции в Украине не зарегистрировано.

2 февраля в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет из Саньи с 128 пассажирами и 21 членом экипажа на борту.

По результатам проведенного скрининга, повышенной температуры тела у пассажиров и членов экипажа не обнаружено.

Согласно сообщению, по состоянию на 3 февраля в мире зарегистрировано 17 389 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 362 - летальных.

Коронавирус 2019-nCoV зафиксирован в 23 странах, в том числе 10 случаев в Германии, 6 случаев - во Франции, по 2 случая - в Великобритании, Италии и России, по одному случаю - в Испании, Финляндии и Швеции.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 1 февраля в Украине не было зафиксировано зараженных коронавирусом.

Тем временем, власти Китая продолжают изолировать города из-за коронавируса.

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