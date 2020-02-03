У "Борисполі" двох пасажирів, які повернулися з Китаю, госпіталізували

В той час, як Кабмін затвердив план боротьби з коронавірусом з Китаю, 2 осіб, які повернулися з Китаю, були госпіталізовані 1 лютого з попереднім діагнозом "гостра респіраторна інфекція" (ГРВІ).

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"1 лютого до аеропорту "Бориспіль" звернулися 2 пасажири з підозрою на захворювання 2019-nCoV. За результатами огляду встановлено попередній діагноз ГРВІ. Враховуючи, що ці пасажири прибули з Китаю, вони були госпіталізовані в інфекційне відділення Олександрівської лікарні в Києві", - сказано в ньому.

Підкреслюється, що станом на поточний момент жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції в Україні не зареєстровано.

2 лютого в аеропорт "Бориспіль" прибув літак з Саньї з 128 пасажирами і 21 членом екіпажу на борту.

За результатами проведеного скринінгу, підвищеної температури тіла у пасажирів і членів екіпажу не виявлено.

Згідно з повідомленням, станом на 3 лютого у світі зареєстровано 17 389 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 362 - летальних.

Коронавірус 2019-nCoV зафіксовано в 23 країнах, у тому числі 10 випадків у Німеччині, 6 випадків - у Франції, по 2 випадки - у Великобританії, Італії і Росії, по одному випадку - в Іспанії, Фінляндії та Швеції.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 1 лютого в Україні не було зафіксовано заражених коронавірусом.

Тим часом, влада Китаю продовжує ізолювати міста через коронавірус.