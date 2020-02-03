НБУ понизил официальный курс гривны на вторник

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 4 февраля, на 9,17 коп. до 25,1097 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 3 февраля, на 6,85 коп. до 25,0180 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, банкиры рассказали, почем будет доллар в начале 2020.



В первом квартале 2020 года, по словам Лисянского, курс будет зависеть, в первую очередь, от действий спекулянтов и держателей ОВГЗ.



Ранее эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале.



Тем временем в Украине с начала 2019 года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте.