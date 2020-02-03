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3.02.20 14:30 Пресс-конференция: "Нет продаже украинской земли латифундистам!"

03 февраля 2020, понедельник, 14:14 87
Финансы 2020-02-03T14:15:01+02:00
Українські Новини
НБУ понизил официальный курс гривны на вторник

НБУ понизил официальный курс гривны на вторник

Надежда Комендантова
Официальный курс, Гривна, Курс гривны, курс гривны к доллару, НБУ
Гривны и доллары. Фото: pixabay
Гривны и доллары. Фото: pixabay

Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 4 февраля, на 9,17 коп. до 25,1097 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 3 февраля, на 6,85 коп. до 25,0180 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, банкиры рассказали, почем будет доллар в начале 2020


В первом квартале 2020 года, по словам Лисянского, курс будет зависеть, в первую очередь, от действий спекулянтов и держателей ОВГЗ.

Ранее эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале. 

Тем временем в Украине с начала 2019 года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте. 

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