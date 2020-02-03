Курс продажи рубля подскочил после выходных

В понедельник, 3 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 31 января, упал на 2 копейки до 3,54 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua. Тем временем средний курс продажи рубля вырос на 2 копейки и составляет 3,98 грн за 10 рублей. Курс рубля в обменниках Киева 3 февраля: 10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,52 4,00 Максимальный 3,91 5,00 Минимальный 2,30 3,90 Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 февраля, на 10,98 коп. до 25,0294 UAH\/USD. В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 31 января на 10,60 коп. до 25,1516 UAH\/USD, курс покупки повысился на 11,22 коп. до 24,8431 UAH\/USD.Тем временем в Украине с начала 2019 года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте.