подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.7
˟
ONLINE
3.02.20 11:00 Прес-конференція: "Організація показової страти в інтересах фармкомпаній"

03 февраля 2020, понедельник, 10:55 13
Финансы 2020-02-03T11:09:14+02:00
Українські Новини
Курс продажи рубля подскочил после выходных

Курс продажи рубля подскочил после выходных

Надежда Комендантова
курс рубля, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине, Рубли
Рубли. Фото: Rufabula.com
Рубли. Фото: Rufabula.com

В понедельник, 3 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 31 января, упал на 2 копейки до 3,54 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи рубля вырос на 2 копейки и составляет 3,98 грн за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 3 февраля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,52 4,00
Максимальный 3,91 5,00
Минимальный 2,30 3,90

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 февраля, на 10,98 коп. до 25,0294 UAH/USD.

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 31 января на 10,60 коп. до 25,1516 UAH/USD, курс покупки повысился на 11,22 коп. до 24,8431 UAH/USD.


Тем временем в Украине с начала 2019 года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте. 

Больше новостей о: курс рубля курс рубля в Киеве курс рубля в Украине Рубли

Курс продажи рубля понизился перед выходными...
Курс рубля в обменниках вырос...
Курс рубля в обменниках не изменился: сколько стои...
Рубль подешевел в киевских обменниках после выходн...
Сегодня Президент Турции Эрдоган посетит Украину
Последние данные о вспышке коронавируса: число заболевших превысило 17 тыс. человек
Новости
На фоне сообщений о коронавирусе мировые цены на нефть обвалились 11:00
Курс продажи рубля подскочил после выходных 10:55
Регистрация на ВНО продлится до 24 марта. Фото: pexels
В Украине началась регистрация на ВНО-2020: правила и сроки подачи документов 10:50
В январе продажи новых легковых автомобилей повысились на 35% 10:43
Клиенты "Сумыгаз Сбыт" задолжали за газ 632 млн грн 10:31 Пресс-релиз
больше новостей
Пользователи соцсетей насмехаются над высказыванием Брагара. Скриншот Facebook
В сети троллят депутата Брагара, предложившего продать собаку и заплатить за газ 19:50
Пенсионерка на предложение Брагаря продать собаку посоветовала ему продать мозги 21:55
Размножение коронавируса. Фото: твиттер/@srilankаglobal
Опубликованы снимки размножения нового коронавируса 10:55
Евгений Брагар. Скриншот: YouTube/Александр Качный
"Слуга народа" Брагар посоветовал пенсионерке оплатить коммуналку за счет продажи собаки 17:52
К концу года размер пенсии будет достигать 17,7 тыс. гривен, - Минсоцполитики 20:36 Инфографика
больше новостей
Пенсионерка на предложение Брагаря продать собаку посоветовала ему продать мозги 21:55
Я не могу просто "проглотить": секретарь НСЖУ заявил, что отзывает свой голос за Зеленского 18:42
В марте закодируют спутниковый сигнал еще у 10 украинских каналов 18:15
Пользователи соцсетей насмехаются над высказыванием Брагара. Скриншот Facebook
В сети троллят депутата Брагара, предложившего продать собаку и заплатить за газ 19:50
К концу года размер пенсии будет достигать 17,7 тыс. гривен, - Минсоцполитики 20:36 Инфографика
больше новостей
Доллар вырос, а евро "взлетел": курс валюты в обменниках в начале недели
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok