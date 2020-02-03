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03 февраля 2020, понедельник, 09:51 67
Верховная Рада и партии 2020-02-03T09:51:33+02:00
Українські Новини
Рассмотрение законопроекта о рынке земли начнется на этой неделе

Рассмотрение законопроекта о рынке земли начнется на этой неделе

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Депутаты, Земля, Поправки, Законопроект, Рынок земли
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховная Рада намерена начать рассмотрение законопроекта №2178-10 о запуске рынка земли во 2-м чтении в среду, 5 февраля.

Об этом говорится в проекте повестки дня Рады на пленарную неделю 4-7 февраля, передают Українськi Новини.

Согласно ему, законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года и ограничении их покупки иностранцами до 2024 года будет рассмотрен на заседании 5 февраля.

Документ указан 3-м в повестке, к нему подано 4 тыс. поправок.

Как сообщали Українськi Новини, 3 января председатель комитета Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай Сольский ("Слуга народа") заявил, что в правках к законопроекту о рынке земли ко второму чтению, которые комитет рекомендовал принять, нет количественного ограничения на владение земельными участками в пределах объединенных территориальных общин.

Кабмин предлагает Раде снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. При этом иностранцам не будут продавать земли Украины 5 лет.

Тем временем премьер-министр Алексей Гончарук выступает против предоставления права приобретать землю на первом этапе земельной реформы только физическим лицам.

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