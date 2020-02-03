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03 февраля 2020, понедельник, 09:27 13
Экономика 2020-02-03T09:28:09+02:00
Українські Новини
Из-за аномально теплой зимы запасы газа в ПХГ на 52% больше, чем в прошлом году

Из-за аномально теплой зимы запасы газа в ПХГ на 52% больше, чем в прошлом году

Надежда Комендантова
Отопление, Отопительный сезон, Запасы газа в ПХГ, Газ
Природный газ. Фото: unian.net
Природный газ. Фото: unian.net

В то время, как в "Нефтегазе" рассказали, как оплатить коммуналку, не продавая собаку, Украина снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на 1 февраля на 22,2%, или на 4 832 млн куб. м, до 16,953 млрд куб. м газа с начала стартовавшего 2 ноября 2019 года сезона отбора газа.

Об этом свидетельствуют оперативные данные государственной компании ООО "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины", передают Українські Новини.

При этом указанные запасы газа больше на 52,6%, или на 5,844 млрд куб. м, по сравнению с запасами на аналогичную дату 2019 года (11,109 млрд куб. м).

Как сообщали Українські Новини, советник Зеленского заматюкался, увидев новые цены на газ и пообещал пожаловаться президенту.

Тем временем пенсионерка на предложение Брагаря продать собаку посоветовала ему продать мозги.

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