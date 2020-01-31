"Слуга народа" Брагарь пожаловался в полицию на волонтерку за дискриминацию русского языка в автобусе

Конфликт депутата партии "Слуга Народа" Евгения Брагаря и волонтерки Анастасии Конфедерат, возникший 27 января в автобусе,который ехал по направлению "Львов-Запорожье", обрастает новыми подробностями. 31 января чиновник написал заявление в полицию на волонтерку за дискриминацию русского языка. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

"Заявление подано по поводу высказываний Настьонко Конфедерат о том, что русский язык не должен звучать в Украине. Данное высказывание является дискриминацией по языковому признаку", - написал Брагарь.

Скриншот: facebook.com/yvbragar

Нардеп отмечает, что не имеет значения, какой именно язык дискриминируют.

"Ксенофобии и дискриминации не место в Украине", - подчеркнул он.

Как передает BBC News Украина, в компании Winew рассказали, что двух водителей, которые работали на маршруте, не увольняли, а лишь отстранили от работы. Продолжается служебное расследование.

"Продолжается служебное расследование, оно по сути только началось. Мы стараемся полностью разобраться в ситуации", - рассказала директор компании Оксана Гриб.

"Поступает масса звонков и от пассажиров, которые находились в автобусе. Собираем и от них информацию, чтобы делать какие-то выводы", - добавила она.

Суть конфликта:

27 января две волонтерки "Госпитальеров" Ярина Аист и Анастасия Конфедерат возвращались с похорон парня Ярины - бойца 10-й горно-штурмовой бригады Николая Сорочука, который погиб на Донбассе от пули снайпера.

Волонтеры попросили водителя выключить российский сериал, а после того, как он с согласия других пассажиров отказался это сделать, они покинули салон автобуса.

Перевозчик впоследствии возместил им средства за проезд.

Позже депутат от "Слуги народа" Евгений Брагарь выступил в защиту водителей и на основе опубликованного девушками видео обвинил Анастасию Конфедерат в нарушении 161 статьи Уголовного кодекса Украины.

О каком именно российском сериале говорится, неизвестно - ни в компании-перевозчику, ни сами волонтеры не могут его назвать.

Как сообщали Українські Новини, пассажиры возмущены качеством сервиса российского Busfor в Украине.