Журналісти показали фото собаки, якого Брагар пропонував пенсіонерці продати

Журналісти знайшла пенсіонерку та її собаку, якій в ефірі телеканалу "112 Україна" депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Євген Брагар порадив продати собаку, щоб оплатити квитанцію за газ.

"Страна" опублікувала фото пенсіонерки, яка телефонувала в студію, і її улюбленця.

Любов Павлівна, живе в Кіровоградській області. Песика звати Шарік. І він явно не елітної породи. Також на фото видно і кота.

Зазначимо, після того, як розгорівся скандал Євген Брагар вибачився і заявив, що не навчився відповідати на гострі питання.

Пенсіонерка і собака, якого Брагар пропонував продати. Фото: "Страна"

Собака, якого Брагар пропонував продати. Фото: "Страна"

Як повідомляли Українські Новини, пенсіонерка з Аджамки Кіровоградській області Любов Павлина Колюча шкодує, що голосувала за Володимира Зеленського та партію "Слуга народу", а також порадила депутату Брагару продати свої мізки.

Тим часом, в мережі тролять депутата Брагара, який запропонував продати собаку і заплатити за газ.

У свою чергу в "Слузі народу" вибачилися за слова Брагара пенсіонерці і порадили йому не ходити на ток-шоу.

Раніше Брагар поскаржився в поліцію на волонтерку з зони ООС за дискримінацію російської мови в рейсовому автобусі.