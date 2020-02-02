Журналісти показали фото собаки, якого Брагар пропонував пенсіонерці продати

Журналісти знайшла пенсіонерку та її собаку, якій в ефірі телеканалу "112 Україна" депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Євген Брагар порадив продати собаку, щоб оплатити квитанцію за газ. "Страна" опублікувала фото пенсіонерки, яка телефонувала в студію, і її улюбленця. Любов Павлівна, живе в Кіровоградській області. Песика звати Шарік. І він явно не елітної породи. Також на фото видно і кота. Зазначимо, після того, як розгорівся скандал Євген Брагар вибачився і заявив, що не навчився відповідати на гострі питання. Пенсіонерка і собака, якого Брагар пропонував продати. Фото: "Страна" Собака, якого Брагар пропонував продати. Фото: "Страна" Як повідомляли Українські Новини, пенсіонерка з Аджамки Кіровоградській області Любов Павлина Колюча шкодує, що голосувала за Володимира Зеленського та партію "Слуга народу", а також порадила депутату Брагару продати свої мізки. Тим часом, в мережі тролять депутата Брагара, який запропонував продати собаку і заплатити за газ. У свою чергу в "Слузі народу" вибачилися за слова Брагара пенсіонерці і порадили йому не ходити на ток-шоу. Раніше Брагар поскаржився в поліцію на волонтерку з зони ООС за дискримінацію російської мови в рейсовому автобусі.