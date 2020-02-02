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02 лютого 2020, неділя, 16:38 24
Суспільство 2020-02-02T16:55:51+02:00
Українські Новини
Журналісти показали фото собаки, якого Брагар пропонував пенсіонерці продати

Журналісти показали фото собаки, якого Брагар пропонував пенсіонерці продати

Ярина Вацяк
пенсіонерка, комуналка, Собака, Євген Брагар
Любов Павлина Колюча. Фото:
Любов Павлина Колюча. Фото: "Страна"

Журналісти знайшла пенсіонерку та її собаку, якій в ефірі телеканалу "112 Україна" депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Євген Брагар порадив продати собаку, щоб оплатити квитанцію за газ.

"Страна" опублікувала фото пенсіонерки, яка телефонувала в студію, і її улюбленця.

Любов Павлівна, живе в Кіровоградській області. Песика звати Шарік. І він явно не елітної породи. Також на фото видно і кота.

Зазначимо, після того, як розгорівся скандал Євген Брагар вибачився і заявив, що не навчився відповідати на гострі питання.

Пенсіонерка і собака, якого Брагар пропонував продати. Фото: Пенсіонерка і собака, якого Брагар пропонував продати. Фото: "Страна"

Собака, якого Брагар пропонував продати. Фото: Собака, якого Брагар пропонував продати. Фото: "Страна"

Як повідомляли Українські Новини, пенсіонерка з Аджамки Кіровоградській області Любов Павлина Колюча шкодує, що голосувала за Володимира Зеленського та партію "Слуга народу", а також порадила депутату Брагару продати свої мізки.

Тим часом, в мережі тролять депутата Брагара, який запропонував продати собаку і заплатити за газ.

У свою чергу в "Слузі народу" вибачилися за слова Брагара пенсіонерці і порадили йому не ходити на ток-шоу.

Раніше Брагар поскаржився в поліцію на волонтерку з зони ООС за дискримінацію російської мови в рейсовому автобусі.

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