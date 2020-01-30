Депутат "Слуги народа" заступился за водителя, который отказался выключить русскоязычный сериал в автобусе

Нардеп от фракции "Слуга народа" Евгений Брагарь заступился за водителя автобуса "Луцк-Киев", который отказал двоим девушкам выключить российский сериал во время поездки. Об этом депутат написал на странице в Facebook.



Отметим, что пассажирки вышли из автобуса после того, как получили отказ водителя выключить российский сериал. Две девушки ехали из Луцка в Киев с похорон военнослужащего.

Брагарь заявил, что "не существует законодательных ограничений относительно демонстрации фильмов во время перевозок в автобусе".

По мнению депутата, то, что девушки решили выйти после отказа прекратить показ российского кинематографа, "лишний раз доказывает существование в нашем государстве неприятия позиций других людей и культурной нетерпимости".



"Меня, как народного депутата, взволновала эта новость, а особенно положение, в котором находится водитель. Он не нарушил ни одного закона и своими действиями (предложением спросить у других пассажиров, хотят ли они смотреть этот сериал. - Ред.) демонстрировал попытку найти компромисс с недовольными пассажирами. Поэтому я не позволю любые ущемления в сторону водителя со стороны общественности и сделаю невозможным попытки работодателя привлечь его к ответственности", - заверил парламентарий.





Также Брагарь заявил, что призывы о том, что русский язык не должен звучать в Украине, являются неприемлемыми, дискриминирующими и нарущающими закон. По этому поводу он собрался обращаться в полицию.



В свою очередь Busfor.ua написали в Facebook, что в полном объеме вернули деньги за поездку двум пассажиркам.









Как сообщали Українські Новини, пассажиры возмущены качеством сервиса российского Busfor в Украине.