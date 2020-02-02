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02 лютого 2020, неділя, 12:19 54
Суспільство 2020-02-02T12:44:17+02:00
Українські Новини
Соцмережі вибухнули фотожабами і мемами на пораду Брагаря "продати собаку для оплати комуналки"

Соцмережі вибухнули фотожабами і мемами на пораду Брагаря "продати собаку для оплати комуналки"

Анна Рудык
Слуга народу, Собаки, Євген Брагар
Мем про продаж собак для оплати комуналки. Фото: Facebook/Олександр Бабак
Мем про продаж собак для оплати комуналки. Фото: Facebook/Олександр Бабак

Після того, як соцмережі троллили пораду депутата "Слуги народу" Євгена Брагара пенсіонерці продати собаку і розплатитися з боргами за комуналку, користувачі згенерували ще й велику кількість фотожаб і мемів на цю тему.

Так, депутат порадив пенсіонерці, яка в прямому ефірі програми "Голос народу" поскаржилася на дорогу комуналку, продати собаку і таким чином розплатитися з боргами за комуналку.

Українські Новини зібрали самі забавні меми та фотожаби, пов'язані з висловлюванням "слуги народу".

Мем про продаж собак для оплати комуналки. Фото: Facebook/Тарас ПисаржевськийМем про продаж собак для оплати комуналки. Фото: Facebook/Тарас Писаржевський

Мем про продаж собак для оплати комуналки. Фото: Facebook/Олександр БабакМем про продаж собак для оплати комуналки. Фото: Facebook/Олександр Бабак

Мем про продаж собак для оплати комуналки. Фото: Олег ДовганикМем про продаж собак для оплати комуналки. Фото: Олег Довганик

Фотожаба про висловленняФотожаба про висловлення "слуги народу". Фото: Дмитро Корнійчук/Фейсбук

Мем проМем про "продаж собак для оплати комуналки". Фото: Facebook/В'ячеслав Чечило

Мем про висловленняМем про висловлення "слуги народу". Фото: Facebook/В'ячеслав Чечило

Мем про висловлювання Брагаря. Фото: Алекс Дрон/ Мем про висловлювання Брагаря. Фото: Алекс Дрон/Фейсбук

Мем про висловленняМем про висловлення "слуги народу". Фото: Дмитро Корнійчук/Фейсбук

Як повідомляли Українські Новини, пенсіонерка на пропозицію Брагаря продати собаку порадила продати йому мізки.

Тим часом в "Слузі народу" вибачилися за слова Брагаря пенсіонерці і порадили йому не ходити на ток-шоу.

Також повідомлялося, що Брагар поскаржився в поліцію на волонтерку за дискримінацію російської мови в автобусі. Він заступився за водія, який відмовився вимкнути російськомовний серіал в автобусі.

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