Соцмережі вибухнули фотожабами і мемами на пораду Брагаря "продати собаку для оплати комуналки"

Мем про продаж собак для оплати комуналки. Фото: Facebook/Олександр Бабак

Мем про продаж собак для оплати комуналки. Фото: Facebook/Олександр Бабак

Після того, як соцмережі троллили пораду депутата "Слуги народу" Євгена Брагара пенсіонерці продати собаку і розплатитися з боргами за комуналку, користувачі згенерували ще й велику кількість фотожаб і мемів на цю тему.

Так, депутат порадив пенсіонерці, яка в прямому ефірі програми "Голос народу" поскаржилася на дорогу комуналку, продати собаку і таким чином розплатитися з боргами за комуналку.

Українські Новини зібрали самі забавні меми та фотожаби, пов'язані з висловлюванням "слуги народу".

Мем про продаж собак для оплати комуналки. Фото: Facebook/Тарас Писаржевський

Мем про продаж собак для оплати комуналки. Фото: Facebook/Олександр Бабак

Мем про продаж собак для оплати комуналки. Фото: Олег Довганик

Фотожаба про висловлення "слуги народу". Фото: Дмитро Корнійчук/Фейсбук

Мем про "продаж собак для оплати комуналки". Фото: Facebook/В'ячеслав Чечило

Мем про висловлення "слуги народу". Фото: Facebook/В'ячеслав Чечило

Мем про висловлювання Брагаря. Фото: Алекс Дрон/Фейсбук

Мем про висловлення "слуги народу". Фото: Дмитро Корнійчук/Фейсбук

Як повідомляли Українські Новини, пенсіонерка на пропозицію Брагаря продати собаку порадила продати йому мізки.

Тим часом в "Слузі народу" вибачилися за слова Брагаря пенсіонерці і порадили йому не ходити на ток-шоу.

Також повідомлялося, що Брагар поскаржився в поліцію на волонтерку за дискримінацію російської мови в автобусі. Він заступився за водія, який відмовився вимкнути російськомовний серіал в автобусі.