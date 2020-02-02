Соцмережі вибухнули фотожабами і мемами на пораду Брагаря "продати собаку для оплати комуналки"

Після того, як соцмережі троллили пораду депутата "Слуги народу" Євгена Брагара пенсіонерці продати собаку і розплатитися з боргами за комуналку, користувачі згенерували ще й велику кількість фотожаб і мемів на цю тему. Так, депутат порадив пенсіонерці, яка в прямому ефірі програми "Голос народу" поскаржилася на дорогу комуналку, продати собаку і таким чином розплатитися з боргами за комуналку. Українські Новини зібрали самі забавні меми та фотожаби, пов'язані з висловлюванням "слуги народу". Мем про продаж собак для оплати комуналки. Фото: Facebook\/Тарас Писаржевський Мем про продаж собак для оплати комуналки. Фото: Facebook\/Олександр Бабак Мем про продаж собак для оплати комуналки. Фото: Олег Довганик Фотожаба про висловлення "слуги народу". Фото: Дмитро Корнійчук\/Фейсбук Мем про "продаж собак для оплати комуналки". Фото: Facebook\/В'ячеслав Чечило Мем про висловлення "слуги народу". Фото: Facebook\/В'ячеслав Чечило Мем про висловлювання Брагаря. Фото: Алекс Дрон\/Фейсбук Мем про висловлення "слуги народу". Фото: Дмитро Корнійчук\/Фейсбук Як повідомляли Українські Новини, пенсіонерка на пропозицію Брагаря продати собаку порадила продати йому мізки. Тим часом в "Слузі народу" вибачилися за слова Брагаря пенсіонерці і порадили йому не ходити на ток-шоу. Також повідомлялося, що Брагар поскаржився в поліцію на волонтерку за дискримінацію російської мови в автобусі. Він заступився за водія, який відмовився вимкнути російськомовний серіал в автобусі.