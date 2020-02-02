Вслед за коронавирусом Китай атаковал птичий грипп

В то время, как за пределами Китая зафиксирована первая смерть от коронавируса, в Китае зафиксирована вспышка смертельного птичьего гриппа H5N1 в провинции Хунань. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на заявление Министерства сельского хозяйства Китая.

Так, сообщается, что провинция Хунань находится на южной границе провинции Хубэй, эпицентре коронавируса. Вспышка произошла на ферме в районе Шуанцин города Шаоян

"Ферма имеет 7850 кур, и 4500 кур умерли от этой инфекции. По распоряжению местных органов власти, было забито 17 828 голов птицы после вспышки", — говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что случаев заражения человека вирусом H5N1 в провинции Хунань не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на утро 1 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 11 374 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (2019-нCoV), в том числе 259 смертельных случаев.

Тем временем в Украину также пришел птичий грипп: как не заразиться опасной болезнью.

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