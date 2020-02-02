подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.7
˟
02 февраля 2020, воскресенье, 08:50 85
Азия 2020-02-02T08:56:50+02:00
Українські Новини
Вслед за коронавирусом Китай атаковал птичий грипп

Вслед за коронавирусом Китай атаковал птичий грипп

Анна Рудык
Коронавирус в Китае, Птичий грипп, вирус в Китае, птичий грипп в Китае
Петух. Фото: pixabay
Петух. Фото: pixabay

В то время, как за пределами Китая зафиксирована первая смерть от коронавируса, в Китае зафиксирована вспышка смертельного птичьего гриппа H5N1 в провинции Хунань. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на заявление Министерства сельского хозяйства Китая.

Так, сообщается, что провинция Хунань находится на южной границе провинции Хубэй, эпицентре коронавируса. Вспышка произошла на ферме  в районе Шуанцин города Шаоян

"Ферма имеет 7850 кур, и 4500 кур умерли от этой инфекции. По распоряжению местных органов власти, было забито 17 828 голов птицы после вспышки", — говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что случаев заражения человека вирусом H5N1 в провинции Хунань не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на утро 1 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 11 374 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (2019-нCoV), в том числе 259 смертельных случаев.

Тем временем в Украину также пришел птичий грипп: как не заразиться опасной болезнью.

Также в Минздраве объяснили, сможет ли медицинская маска защитить от китайского коронавируса и предоставили рекомендации о том, как защитить имунитет.

Больше новостей о: Коронавирус в Китае Птичий грипп вирус в Китае птичий грипп в Китае

Боевики 15 раз обстреляли позиции ООС: погиб украинский военный, еще двое - ранены
За пределами Китая зафиксирована первая смерть от коронавируса
Новости
Пентагон готов предоставить военные базы для карантина в связи с коронавирусом 10:05
В Китае увеличилось количество погибших от коронавируса до 304 человек 09:40
Пакистан объявил чрезвычайное положение из-за нашествия саранчи 09:15
Вслед за коронавирусом Китай атаковал птичий грипп 08:50
За пределами Китая зафиксирована первая смерть от коронавируса 08:25
больше новостей
Нефтегаз платит каждому из 15 своих начальников по 3,7 млн гривен зарплаты в месяц 12:31 Документ
Пенсионерка на предложение Брагаря продать собаку посоветовала ему продать мозги 21:55
В 2019 "Укрзализныця" реализовала через Интернет 57% билетов 12:28
На Черноморской таможне возник новый коррупционный скандал, - СМИ 11:09
Пользователи соцсетей насмехаются над высказыванием Брагара. Скриншот Facebook
В сети троллят депутата Брагара, предложившего продать собаку и заплатить за газ 19:50
больше новостей
В Раде нет 300 голосов для отмены адвокатской монополии, - нардеп Цимбалюк 16:25
Пенсионерка на предложение Брагаря продать собаку посоветовала ему продать мозги 21:55
К концу года размер пенсии будет достигать 17,7 тыс. гривен, - Минсоцполитики 20:36 Инфографика
В марте закодируют спутниковый сигнал еще у 10 украинских каналов 18:15
Пользователи соцсетей насмехаются над высказыванием Брагара. Скриншот Facebook
В сети троллят депутата Брагара, предложившего продать собаку и заплатить за газ 19:50
больше новостей
В Китае увеличилось количество погибших от коронавируса до 304 человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok