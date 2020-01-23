В Украину пришел птичий грипп: как не заразиться опасной болезнью

В Украине зафиксировали вспышку птичьего гриппа и ЕС приостановил импорт мяса птицы.

Українські Новини расскажут о том, как оно переносится, о путях заболевания и о том, как избежать заражения.

С 2003 по 2008 год было подтверждено 361 случай заражения птичьим гриппом человека. 227 человек погибло.

Симптомы у животных

уменьшение яиц, которые несут птицы;

заболевания дыхательной системы;

быстрая гибель птицы от системного поражения без каких-либо преждевременных симптомов.

Как люди заражаются вирусами птичьего гриппа

Заражение происходит в результате непосредственных или близких контактов с инфицированными птицами (домашними курами, утками и индюками) или с поверхностью, зараженной секрецией или выделениями инфицированных птиц.

Может ли инфекция передаваться от человека к человеку

Распространение вирусов птичьего гриппа от одного больного человека к другому бывает очень редко.

Смптомы птичьего гриппа у людей

Чаще всего они типичны для обычного гриппа (температура, кашель, боль в горле и боль в мышцах), но могут проявляться также в виде инфекции глаз, пневмонии, тяжелых респираторных заболеваний (острый респираторный синдром) и других угрожающих жизни осложнений.

Симптомы птичьего гриппа могут зависеть от того, каким специфическим подтипом вируса и штамма была вызвана инфекция.

Грипп определяется исключительно сдачей анализов в лабораторию!

Последствия заболевания птичьим гриппом для здоровья человека

1) риск непосредственной инфекции, когда вирус переходит от инфицированного птицы к человеку, вследствие чего иногда человек может тяжело заболеть;

2) риск того, что вирус (если у него есть для этого достаточно возможностей) перейдет в форму, очень заразную для людей, которая легко передается от человека к человеку.

Есть ли риск заразиться птичьим гриппом при употреблении в пищу мяса птицы

Нет зарегистрированных случаев, когда правильно приготовленное мясо птицы или яйца могли быть источником заболевания птичьим гриппом.

Как уберечь себя от заболевания

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей рекомендет украинцам не покупать мясо птицы и яйца на стихийных рынках.

Список рекомендаций, которых необходимо придерживаться:

Не разрешать детям играть с дикими птицами или домашними, которые могут быть заражены.

Не трогать руками и не использовать в пищу погибших или больных птиц.

При обнаружении мертвой птицы в домашнем хозяйстве, следует ограничить к ней доступ животных и людей. Тело нужно сжечь, закрыть лицо маской или респиратором, а руки защитить перчатками. После – тщательно вымыть руки и лицо с мылом, а одежду – сменить.

Сырое, плохо обработанное мясо или яйца – употреблять нельзя.

Мясо и яйца в холодильнике нужно хранить отдельно от других продуктов.

При обнаружении больной птицы в домашнем хозяйстве, нужно вызвать ветеринара.

При первых симптомах респираторных заболеваний, особенно после контакта с птицами, нужно немедленно обратиться к врачу.

Как сообщали Українські Новини, Украина ведет переговоры с ЕС о возобновлении поставок мяса птицы.