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02 лютого 2020, неділя, 08:50 5
Азія 2020-02-02T08:54:32+02:00
Українські Новини
Вслід за коронавірусом Китай атакував пташиний грип

Вслід за коронавірусом Китай атакував пташиний грип

Анна Рудык
вірус в Китаї, пташиний грип, коронавірус в Китаї, пташиний грип в Китаї
Півень. Фото: pixabay
Півень. Фото: pixabay

В той час, як за межами Китаю зафіксована перша смерть від коронавірусу, у Китаї зафіксовано спалах смертельного пташиного грипу H5N1 в провінції Хунань. Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на заяву Міністерства сільського господарства Китаю.

Так, повідомляється, що провінція Хунань знаходиться на південній межі провінції Хубей, епіцентрі коронавіруса. Спалах відбувся на фермі в районі Шуанцин міста Шаоян.

"Ферма має 7850 курей, і 4500 курей померли від цієї інфекції. За розпорядженням місцевих органів влади, було забито 17 828 голів птиці після спалаху", — йдеться в заяві.

У повідомленні наголошується, що випадків зараження людини вірусом H5N1 в провінції Хунань не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, станом на ранок 1 лютого 2020 року в світі зареєстровано 11 374 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції (2019-нCoV), у тому числі 259 смертельних випадків.

Тим часом в України прийшов пташиний грип: як не заразитися небезпечною хворобою.

Також у МОЗ пояснили, чи зможе медична маска захистити від китайського коронавірусу та надали рекомендації про те, як захистити імунітет.

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