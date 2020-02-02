Вслід за коронавірусом Китай атакував пташиний грип

В той час, як за межами Китаю зафіксована перша смерть від коронавірусу, у Китаї зафіксовано спалах смертельного пташиного грипу H5N1 в провінції Хунань. Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на заяву Міністерства сільського господарства Китаю.

Так, повідомляється, що провінція Хунань знаходиться на південній межі провінції Хубей, епіцентрі коронавіруса. Спалах відбувся на фермі в районі Шуанцин міста Шаоян.

"Ферма має 7850 курей, і 4500 курей померли від цієї інфекції. За розпорядженням місцевих органів влади, було забито 17 828 голів птиці після спалаху", — йдеться в заяві.

У повідомленні наголошується, що випадків зараження людини вірусом H5N1 в провінції Хунань не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, станом на ранок 1 лютого 2020 року в світі зареєстровано 11 374 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції (2019-нCoV), у тому числі 259 смертельних випадків.

Тим часом в України прийшов пташиний грип: як не заразитися небезпечною хворобою.

Також у МОЗ пояснили, чи зможе медична маска захистити від китайського коронавірусу та надали рекомендації про те, як захистити імунітет.