На самолет МАУ, потерпевший крушение в Иране, не сели два человека, - секретарь СНБО

На рейс самолета украинской авиакомпании МАУ, который летел из Тегерана в Киев и потерпел крушение, не сели два пассажира.

Об этом на брифинге заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, пишет The Бабель.

Он также добавил, что это не граждане Украины, но отказался уточнить, кто эти люди.

"Два пассажира не сели на рейс, который потерпел крушение. Их имена и другие обстоятельства выясняются", — сказал Данилов.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что семьям погибших будет оказана помощь, в частности по транспортировке тел погибших.

Также он добавил, что списки погибших после уточнения будут обнародованы на сайте авиакомпании МАУ.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве попрощались с погибшими при падении самолета МАУ.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что не мог сразу сообщить о том, что самолет компании МАУ сбили иранские военные, хотя версия "технической неисправности" было исключена сразу, так как нужны были четкие доказательства, что именно Иран сбил авиалайнер Boeing 737-800.

Также Иран обнародовал отчет о расследовании крушения Boeing-737 МАУ.