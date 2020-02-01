Отопление в Украине подешевело не везде: Зеленский поручил на треть снизить тарифы на тепло

В то время, как премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил местной власти в течение зимы уменьшить платежки, Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания по вопросам тарифов на услуги теплоснабжения для населения, которое прошло накануне, 31 января, заслушал отчет чиновников об уменьшении сумм в декабрьских платежках за тепло.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский поручил выяснить, почему не уменьшились суммы в платежках в Черновицкой и Николаевской областях, а также поставил перед чиновниками задачу выровнять снижение тарифов по всем областям.

"Задача номер один – получить объяснения от местных властей Черновицкой и Николаевской областей, где для снижения начислений по непонятным мне причинам не было сделано ничего. Задача номер два – выровнять снижение до 25-30% во всех областях страны", – написал Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, о снижении цен за тепло и горячую воду на 30% в январе сообщал премьер-министр Алексей Гончарук. Ранее стало известно, сколько украинцы смогут сэкономить на коммунальных услугах.

27 декабря 2019 премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что предприятия теплоснабжения уже начали перерасчет платы за отопление.