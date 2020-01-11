Тарифы на отопление снизили: сколько сэкономят украинцы на коммуналке

После того как президент Владимир Зеленский раскритиковал Кабмин за то, что несмотря на снижение цены газа почти на треть, стоимость отопления осталась прежней, правительство перед Новым годом быстро приняло постановление, которым рекомендовало местным органам власти (обязывать Кабмин не имеет законного права – Авт.) снизить тарифы на тепло для населения. Первыми еще в декабре откликнулись мэры 20-ти больших и малых городов страны, в том числе и власти Киева, которые пообещали максимально, до 23%, снизить стоимость отопления, начиная с декабря. То есть в январе жители этих городов должны получить счета на тепло на меньшую сумму.

Сайт "Сегодня" пишет, что в Киеве снижение будет не выше 22%, в Северодонецке, Белой Церкви и Кривом Роге – не выше 20%. Однако, как видно из инфографики, людям удастся сэкономить сотни гривен.

Как разъяснил ранее премьер Алексей Гончарук, главная причина того, что тарифы на отопление можно снизить – то, что газ за год подешевел на 30,5%. В декабре 2018 года тысяча кубометров газа стоила для коммунальщиков 7482 грн, год спустя – 5132 грн. По словам премьера, в тарифе на отопление 75% составляет цена газа.

"Поэтому тарифы на тепло могут быть уже в декабре снижены на 23%, – подсчитал премьер. – Раньше не было механизма, позволяющего сделать такой перерасчет, теперь он есть. Правительство приняло постановление, дающее такое право органам местной власти".

По словам Гончарука, постановление Кабмина носит не обязательный, а рекомендательный характер, так как тарифы рассчитывают местные органы власти, а утверждает Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Но правительство надеется на добросовестное выполнение постановления Кабмина на местах.

По информации НКРЭКУ, стоимость гигакалории тепла рассчитывается по формуле:

Тариф = (Себестоимость + Затраты на покрытие потерь тепла + Прибыль) / Объем реализации тепловой энергии в гигакалориях

То есть, чем меньше себестоимость и теплопотери и чем больше объемы продаж тепла (то есть, чем больше домов обогревает одна ТЭЦ или котельная), тем гигакалория стоит дешевле. Прибыль на тариф влияет мало, так как составляет 1-2% от себестоимости.

Средняя себестоимость гигакалории тепла на 75% состоит из цены газа, необходимого для нагрева теплоносителя (воды), 10% – зарплата, по 2% – расходы на амортизацию оборудования и ремонты, остальное уходит на налоги. Именно из-за того, что газ подешевел, снизилась себестоимость, а значит и тариф.

Теплопотери в теории не должны быть больше 7-8%, но на практике из-за изношенности теплоизоляции и дырявых труб – достигают 25%! То есть, отремонтировав или заменив трубы, можно удешевить гигакалорию на 17-18%. Но пока, увы, денег на это не хватает, а платит потребитель

В своих расчетах мы взяли официальные данные с сайтов коммунальных предприятий о цене гигакалории для потребителей, у которых нет приборов учета тепловой энергии. Очевидно, что иначе сделать оценочные расчеты невозможно. Такие тарифы рассчитаны по максимуму, на самом деле по показаниям счетчикам тепла сумма в платежках получается меньше на 20-30%, если нет сильных морозов. Учитывая, что гигакалория также подешевеет на 20-23%, то и по счетчику получится экономия на те же 20-23%, но в деньгах это будет меньше.

Поясним на примере. В Киеве по старому, более высокому тарифу, за квартиру площадью 50 кв. м в декабре за отопление "по нормам" надо уплатить 1925 грн, по новому сниженному тарифу – 1502 грн, экономия 423 грн. Так как декабрь оказался теплым, то по счетчику тепла будет приблизительно 1500 грн и 1200 грн (на 20% меньше). То есть экономия для тех, у кого есть домовой счетчик тепла, составит 300 грн, или около 23% как и подсчитал премьер Алексей Гончарук.

Далеко не полный мониторинг издания показал, что снижение стоимости централизованного отопления ожидается не только в городах, власти которых первыми об этом сообщили, но и в по всей Украине. Правда, там гигакалория подешевеет не на 20-23%, а существенно меньше. Например, в КП "Теплосеть" райцентра Корсунь-Шевченковский в Черкасской области нам ответили, что тариф снизится между 15% и 20%. Мол, сети изношены, мощности котельной больше, чем возможности потребителей, поэтому если снизить больше, то предприятие окажется в убытках. По словам экспертов в области теплоснабжения, дорогое тепло – это проблема всех небольших городов с населением 20-50 тыс. человек.

В городе-миллионнике Львове власти уже сообщили, что тепло подешевеет на целых 26%, а горячая вода – на 20%. Максимальная стоимость отопления по нормам в "городе Льва" – 32,59 грн/кв. м (во Львове четыре поставщика тепловой энергии), поэтому львовяне, проживающие в 50-метровой квартире, сэкономят в месяц на отоплении 423 гривни.

А вот в другом миллионнике – Одессе – тарифы вряд ли изменятся. Об этом заявила и.о. директора КП "Теплоснабжение города Одессы" Анна Позднякова. По ее словам, в Одессе тарифы на теплоснабжение одни из самых низких в Украине: ниже на 25,2% Харькова, 28,5% – Днепра, 20,5% – Запорожья, 29,9% – Полтавы, 34,6% – Киева.

"Мы на сегодня убыточное предприятие, тариф за тепло компенсирует лишь 60,9% затрат. Поставлять одесситам тепло возможно только при дотациях из местного бюджета, в связи с чем нам неоднократно поступали рекомендации НКРЭКУ пересмотреть тарифы, да и моя позиция – немедленно привести тарифы к экономически обоснованным", – утверждает Позднякова.

Специалисты в области теплоснабжения скептичны по поводу того, что платежки подешевеют быстро и надолго. Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напомнил, что существует процедура утверждения тарифов, которая требует времени. А его нет, через несколько дней потребителям уже должны прийти счета.

"Пока это лишь решение местных органов власти: рекомендовать поставщикам тепла снизить тарифы, – разъяснил Пендзин. – Для лицензированных предприятий коммунэнерго (в крупных и средних городах) тарифы утверждает НКРЭКУ, но сможет это сделать только по окончанию отопсезона. Для остальных – местная власть, но для этого она должна иметь подготовленные тепловиками документы, которые надо утвердить. Поэтому в лучшем случае в платежках за декабрь увидим какие-то "скидки", а реально механизм начнет работать в феврале-марте".

Энергоэксперт Валентин Землянский и вовсе опасается, что инициатива властей может оказаться "одноразовой", только на декабрь. Ведь с 1 января 2020 года у нас начал работать энергорынок и цена газа, зафиксированная в ноябре Кабмином на весь отопсезон 2020 года, теперь уже 6960 грн за 1000 куб. м, а не 5132 грн.

Выходит, в плане реализации инициативы Кабмина пока вопросов больше, чем ответов. Почему? На это Землянский ответил так:

"Надо было заняться тарифами в сентябре прошлого года, когда стало известно, что газ стоит не 8500 грн за 1000 куб. м, исходя из которого рассчитаны тарифы, а 6160 грн, Кабмину надо было в сентябре зафиксировать цену газа на весь отопсезон, о чем предупреждали эксперты. Тогда НКРЭКУ, на основании постановления правительства, установила бы законодательно новые, более низкие тарифы на тепло для каждого теплокоммунэнерго. И не пришлось бы Кабмину в декабре переходить на ручное управление".

Как сообщали Українські Новини, Кабмин снял ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.

Тем временем, украинцам пересчитают тарифы на отопление и газ.