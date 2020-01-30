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  • Украинцы должны платить меньше. Гончарук поручил местной власти в течение зимы уменьшить платежки
30 января 2020, четверг, 18:50 480
Кабмин 2020-01-30T18:57:17+02:00
Українські Новини
Украинцы должны платить меньше. Гончарук поручил местной власти в течение зимы уменьшить платежки

Украинцы должны платить меньше. Гончарук поручил местной власти в течение зимы уменьшить платежки

Павел Твердохлиб
Алексей Гончарук, Кабмин, Отопление
Алексей Гончарук. Фото: КМУ
Алексей Гончарук. Фото: КМУ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил органам местной власти в январе и февраля еще уменьшить платежки на отопление.

Об этом он заявил в ходе селекторного совещания с регионами.

"Правительство провело серьезную работу для снижения стоимости платежки на отопление, благодаря чему уже 143 предприятия осуществили перерасчет в 21 области и городе Киеве. Как результат - за декабрь люди получили цену в платежках до 30% меньше. Однако отопительный сезон еще продолжается. Поэтому в январе и феврале местным властям еще предстоит приложить усилия, чтобы украинцы платили меньше за тепло", - сказал глава правительства.

По его словам, Кабинет Министров Украины уже ввел все необходимые механизмы и инструменты для того, чтобы местные власти и предприятия теплокоммунэнерго могли снизить платежки.

"Все необходимые механизмы для этого правительство предоставило. Объективно сейчас цена газа ниже, чем в аналогичный период прошлого года. В частности, это результат прозрачного рыночного ценообразования", - отметил премьер.

Он также добавил, что благодарен представителям местной власти, которые уже приложила все усилия, чтобы произошло уменьшение платежки, и призывал всех остальных присоединиться к этому процессу как можно быстрее.

"Благодарю местной власти в тех областях, где произошло перечисление тарифов. Тех представителей на местах, которые до сих пор этого не сделали - призываю активно приобщиться к процессу", - подытожил Алексей Гончарук.

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