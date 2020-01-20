Платежки на тепло и горячую воду для украинцев снижены до 30%, - Гончарук

В платежках за коммунальные услуги цены на тепло и горячую воду снизились до 30%. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграм-канале.

Так, Гончарук заявил, что перерасчет провели в 19 областных центрах (в 124 городах осуществило перерасчет 131 предприятие теплокоммунэнерго): Винница, Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Запорожье, Белая Церковь, Кропивницкий, Северодонецк, Львов, Одесса, Ровно, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Чернигов, Ивано-Франковск, Киев.

"Так, к примеру, за декабрь 2019 года уменьшены платежки для населения: сумма перерасчета по 1-комнатным квартирам - от 80 грн в Киевской обл. и до 292 грн во Львовской обл.; по 2-комнатным квартирам - от 110 грн в Черниговской обл., до 435 грн в Днепропетровской обл.; по 3-комнатным квартирам - от 140 грн в Днепропетровской обл., до 563 грн в Ровенской обл.", - написал Алексей Гончарук.

Также Гончарук сообщил, что в Тернополе люди получили скидку за услуги теплоснабжения за октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 продукты и образование подорожали, а коммуналка и одежда упали в цене.

Тем временем за коммуналку украинцы платят больше, но долги растут: что будет с тарифами в 2020.