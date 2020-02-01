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01 лютого 2020, субота, 11:24 4
Президент 2020-02-01T12:32:59+02:00
Українські Новини
Опалення в Україні подешевшало не всюди: Зеленський доручив на третину знизити тарифи

Опалення в Україні подешевшало не всюди: Зеленський доручив на третину знизити тарифи

Надежда Комендантова
Теплопостачання, опалення, Володимир Зеленський, Тарифи на теплопостачання
Платіжка.
Платіжка.

В той час, як прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив місцевій владі протягом зими зменшити платіжки, Президент України Володимир Зеленський у ході наради з питань тарифів на послуги теплопостачання для населення, яке пройшло напередодні, 31 січня, заслухав звіт чиновників про зменшення сум у грудневих платіжках за тепло.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зеленський доручив з'ясувати, чому не зменшилися суми в платіжках у Чернівецькій та Миколаївській областях, а також поставив перед урядовцями завдання вирівняти зниження тарифів по всіх областях.

"Завдання номер один – отримати пояснення від місцевої влади Чернівецької та Миколаївської областей, де для зниження нарахувань з незрозумілих мені причин не було зроблено нічого. Завдання номер два – вирівняти зниження до 25-30% у всіх областях країни", – написав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, про зниженні цін за тепло і гарячу воду на 30% у січні повідомляв прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Раніше стало відомо, скільки українці зможуть заощадити на комунальних послугах.

27 грудня 2019 прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що підприємства теплопостачання вже почали перерахунок плати за опалення.

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