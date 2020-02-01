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01 февраля 2020, суббота, 09:55 21 Инфографика
Финансы 2020-02-01T10:00:02+02:00
Українські Новини
Официальный курс гривны за неделю упал на 70 копеек

Официальный курс гривны за неделю упал на 70 копеек

Надежда Комендантова
Курс гривны, Официальный курс, НБУ, Гривна
Гривна. Телеграф
Гривна. Телеграф

Официальный курс, который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления.

Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

27 февраля 28 февраля 29 февраля 30 февраля 31 января – 2 февраля 3 февраля
24,3301 24,5984 24,7119 24,8323 24,9196 25,0294

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 3 февраля:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс
036 AUD 1 австралийский доллар 16,7722
944 AZN 1 азербайджанский манат 14,7414
975 BGN 1 болгарский лев 14,1409
933 BYN 1 белорусский рубль 11,6987
410 KRW 100 вона 2,1007
344 HKD 1 гонконгский доллар 3,2225
208 DKK 1 датская крона 3,701
840 USD 1 доллар США 25,0294
978 EUR 1 Евро 27,6587
818 EGP 1 египетский фунт 1,5843
392 JPY 10 иена 2,2991
985 PLN 1 злотый 6,4249
356 INR 10 индийская рупия 3,5076
124 CAD 1 канадский доллар 18,9087
191 HRK 1 куна 3,7153
484 MXN 1 мексиканский песо 1,3277
498 MDL 1 молдавский лей 1,4295
376 ILS 1 новый израильский шекель 7,2612
554 NZD 1 новозеландский доллар 16,1928
578 NOK 1 норвежская крона 2,7134
710 ZAR 1 ренд 1,6753
643 RUB 10 российский рубль 3,9306
946 RON 1 румынский лей 5,787
360 IDR 1000 рупия 1,8327
682 SAR 1 саудовский риял 6,6713
702 SGD 1 сингапурский доллар 18,3285
960 XDR 1 СПЗ 34,5194
398 KZT 100 тенге 6,5999
949 TRY 1 турецкая лира 4,1822
348 HUF 100 форинт 8,2074
826 GBP 1 фунт стерлингов 32,8749
203 CZK 1 чешская крона 1,0969
752 SEK 1 шведская крона 2,5904
756 CHF 1 швейцарский франк 25,8715
156 CNY 1 юань женьминьби 3,619
036 AUD 1 австралийский доллар 16,4814

Как сообщали Українські Новини, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков в среду повысился до до 24,9315 UAH/USD.


Кроме того, банкиры рассказали, почем будет доллар в начале 2020

В первом квартале 2020 года, по словам Лисянского, курс будет зависеть, в первую очередь, от действий спекулянтов и держателей ОВГЗ.

Ранее эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале. 

Тем временем в Украине с начала 2019 года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте. 

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