Официальный курс гривны за неделю упал на 70 копеек

Официальный курс, который устанавливает НБУ в 15:30, начинает действовать только на следующий рабочий день после установления. Официальный курс гривны к доллару UAH\/USD: 27 февраля 28 февраля 29 февраля 30 февраля 31 января – 2 февраля 3 февраля 24,3301 24,5984 24,7119 24,8323 24,9196 25,0294 Официальный курс гривны к иностранным валютам на 3 февраля: Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс 036 AUD 1 австралийский доллар 16,7722 944 AZN 1 азербайджанский манат 14,7414 975 BGN 1 болгарский лев 14,1409 933 BYN 1 белорусский рубль 11,6987 410 KRW 100 вона 2,1007 344 HKD 1 гонконгский доллар 3,2225 208 DKK 1 датская крона 3,701 840 USD 1 доллар США 25,0294 978 EUR 1 Евро 27,6587 818 EGP 1 египетский фунт 1,5843 392 JPY 10 иена 2,2991 985 PLN 1 злотый 6,4249 356 INR 10 индийская рупия 3,5076 124 CAD 1 канадский доллар 18,9087 191 HRK 1 куна 3,7153 484 MXN 1 мексиканский песо 1,3277 498 MDL 1 молдавский лей 1,4295 376 ILS 1 новый израильский шекель 7,2612 554 NZD 1 новозеландский доллар 16,1928 578 NOK 1 норвежская крона 2,7134 710 ZAR 1 ренд 1,6753 643 RUB 10 российский рубль 3,9306 946 RON 1 румынский лей 5,787 360 IDR 1000 рупия 1,8327 682 SAR 1 саудовский риял 6,6713 702 SGD 1 сингапурский доллар 18,3285 960 XDR 1 СПЗ 34,5194 398 KZT 100 тенге 6,5999 949 TRY 1 турецкая лира 4,1822 348 HUF 100 форинт 8,2074 826 GBP 1 фунт стерлингов 32,8749 203 CZK 1 чешская крона 1,0969 752 SEK 1 шведская крона 2,5904 756 CHF 1 швейцарский франк 25,8715 156 CNY 1 юань женьминьби 3,619 036 AUD 1 австралийский доллар 16,4814 Как сообщали Українські Новини, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков в среду повысился до до 24,9315 UAH\/USD.Кроме того, банкиры рассказали, почем будет доллар в начале 2020. В первом квартале 2020 года, по словам Лисянского, курс будет зависеть, в первую очередь, от действий спекулянтов и держателей ОВГЗ.Ранее эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале. Тем временем в Украине с начала 2019 года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте.