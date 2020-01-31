Нацбанк понизил курс гривны перед выходными

Нефтегаз платит каждому из 15 своих начальников по 3,7 млн грн зарплаты в месяц 12:31 Документ

Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29

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