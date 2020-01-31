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31 января 2020, пятница, 16:36 72
Экономика 2020-01-31T16:37:03+02:00
Українські Новини
Нацбанк понизил курс гривны перед выходными

Нацбанк понизил курс гривны перед выходными

Валерия Драгомирова
Нацбанк, НБУ, Курс валют, Курс доллара к гривне, Доллар
Доллар. Фото: pexel
Доллар. Фото: pexel

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 февраля, на 10,98 коп. до 25,0294 UAH/USD.


Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 января – 2 февраля, на 7,05 коп. до 24,9196 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 32,8749
1 доллар США 25,0294
1 швейцарский франк 25,8715
10 иен 2,2991
10 российский рубль 3,9306
1 евро 27,6587


Как сообщали Українські Новини, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков в среду повысился до до 24,9315 UAH/USD.

Кроме того, банкиры рассказали, почем будет доллар в начале 2020

В первом квартале 2020 года, по словам Лисянского, курс будет зависеть, в первую очередь, от действий спекулянтов и держателей ОВГЗ.

Ранее эксперты дали прогноз, что будет с ценами, зарплатами и курсом доллара в первом квартале. 

Тем временем в Украине с начала 2019 года курс доллара побил рекорд в мире по темпах падения к национальной валюте. 

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