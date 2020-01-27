подписаться на рассылку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
27 января 2020, понедельник, 11:45 14
Внешняя политика 2020-01-27T11:47:00+02:00
Українські Новини
Трамп отрицает, что говорил Болтону о задержке помощи Украине из-за расследования дела Байдена

Трамп отрицает, что говорил Болтону о задержке помощи Украине из-за расследования дела Байдена

Надежда Комендантова
Дональд Трамп, помощь США, Военная помощь, Джон Болтон
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп отрицает, что говорил бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону о связи задержки военной помощи для Украины с расследованием в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

Об этом Трамп написал в микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине была связана с расследованием деятельности демократов, в том числе с Байденом. На самом деле он никогда не жаловался на это во время своего публичного увольнения. Если об этом сказал Джон Болтон, это только для того, чтобы продать книгу", - написал Трамп.

Таким образом Трамп отреагировал на информацию издания The New York Times о том, что в своей рукописи Болтон заявил, что Трамп сообщил ему о задержке 391 млн долларов оборонной помощи Украине в августе прошлого года, чтобы добиться проведения украинскими властями расследования деятельности отца и сына Байденов.

Трамп в соцсети Twitter отмечает, что сам Президент Владимир Зеленский отрицает какое-либо давление с его стороны.

Президент США утверждает, что предоставил военную помощь Украине без каких-либо условий, а также позволил Украине приобрести противотанковые ракеты Javelin, и таким образом сделал для Украины гораздо больше, чем предыдущая Администрация.

Как сообщали Українськi Новини, в декабре Палата представителей Конгресса США проголосовала за утверждение статей об импичменте Президента Дональда из-за превышения полномочий в связи с давлением на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды - расследования против соперника на предстоящих президентских выборах в США Байдена.

10 сентября Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона.

Также и Тейлор подтвердил, что военную помощь Украине хотели выделить в обмен на заявления Зеленского о расследовании Байдена и вмешательстве в выборы.

Больше новостей о: Дональд Трамп помощь США Военная помощь Джон Болтон

Болтон подтвердил, что Трамп лично задержал Украин...
Украина получит от США медицинскую гумпомощь для в...
Конгресс США одобрил оборонный бюджет с $300 милли...
Трамп может назначить Помпео вместо Болтона, - СМИ...
Сегодня Украина и Россия встретятся на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге
При СНБО создали оперативную группу для борьбы с коронавирусом
Новости
Китай занял второе место в мире после США по производству оружия 11:58
Трамп отрицает, что говорил Болтону о задержке помощи Украине из-за расследования дела Байдена 11:45
Бразилия отметила антидемпинговую пошлину на украинские автомобильные шины 11:38
Минэкоэнерго за ограничение использования пластиковых пакетов с 2021 11:20
Полиция снова надела электронный браслет на бизнесмена Альперина 11:14
больше новостей
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленскому - 42: как политики, жена и другие поздравляют его с Днем рождения 16:54
Легенда NBA Коби Брайант и его дочь разбились при крушении вертолета, - СМИ 23:25
Армия кормит коал. Фото: Facebook/9th Brigade - Australian Army
Австралийские военные в свободное время кормят спасенных коал 18:58
В Белой Церкви машина патрульной полиции сбила местного жителя на пешеходном переходе 22:45
В Турции произошло мощное землетрясение: разрушены дома, есть погибшие и много пострадавших 14:45
больше новостей
Армия кормит коал. Фото: Facebook/9th Brigade - Australian Army
Австралийские военные в свободное время кормят спасенных коал 18:58
Зеленский помиловал почти 100 граждан с начала президентства 13:05
В Канаде зафиксировали первый случай заражения коронавирусом 08:51
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленскому - 42: как политики, жена и другие поздравляют его с Днем рождения 16:54
Вице-премьер Кулеба заявил, что евроинтеграция замедлилась во время президентства Порошенко 14:25
больше новостей
Доллар "обвалился" после выходных: официальный курс валют от НБУ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok