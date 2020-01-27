Трамп отрицает, что говорил Болтону о задержке помощи Украине из-за расследования дела Байдена

Президент США Дональд Трамп отрицает, что говорил бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону о связи задержки военной помощи для Украины с расследованием в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

Об этом Трамп написал в микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине была связана с расследованием деятельности демократов, в том числе с Байденом. На самом деле он никогда не жаловался на это во время своего публичного увольнения. Если об этом сказал Джон Болтон, это только для того, чтобы продать книгу", - написал Трамп.

Таким образом Трамп отреагировал на информацию издания The New York Times о том, что в своей рукописи Болтон заявил, что Трамп сообщил ему о задержке 391 млн долларов оборонной помощи Украине в августе прошлого года, чтобы добиться проведения украинскими властями расследования деятельности отца и сына Байденов.

Трамп в соцсети Twitter отмечает, что сам Президент Владимир Зеленский отрицает какое-либо давление с его стороны.

Президент США утверждает, что предоставил военную помощь Украине без каких-либо условий, а также позволил Украине приобрести противотанковые ракеты Javelin, и таким образом сделал для Украины гораздо больше, чем предыдущая Администрация.

Как сообщали Українськi Новини, в декабре Палата представителей Конгресса США проголосовала за утверждение статей об импичменте Президента Дональда из-за превышения полномочий в связи с давлением на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды - расследования против соперника на предстоящих президентских выборах в США Байдена.

10 сентября Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона.

Также и Тейлор подтвердил, что военную помощь Украине хотели выделить в обмен на заявления Зеленского о расследовании Байдена и вмешательстве в выборы.