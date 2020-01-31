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31 січня 2020, пʼятниця, 13:58 7
Зовнішня політика 2020-01-31T13:59:00+02:00
Українські Новини
США нададуть $700 млн допомоги Україні в 2020, - Зеленський

США нададуть $700 млн допомоги Україні в 2020, - Зеленський

Елена Новикова
США, Майк Помпео, Володимир Зеленський, Державна допомога, Допомога США
Майк Помпео і Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України
Майк Помпео і Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

В той час, як українська і американська сторони на спільному брифінгу в Києві заявили, що зустріч Трампа з Зеленським можлива тільки після прогресу в торговельно-економічних відносинах, стало відомо, що Сполучені Штати Америки мають намір надати 700 млн доларів державної допомоги Україні в 2020 році.

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив на прес-конференції за підсумками зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео, передають Українські Новини.

"Важливо, що системна підтримка України має широкий двопартійний консенсус в Конгресі США. Про це свідчить, зокрема, розмір програм допомоги на 2020 рік, що становить майже 700 млн доларів", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що 365 млн доларів з 700 будуть спрямовані у сферу оборони.

Президент додав, що Україна готова розвивати нові форми партнерства у сфері безпеки і цінує підтримку реформування оборони країни.

У п'ятницю Зеленський заявив, що Україна розраховує на посилення інвестиційного та торговельного співробітництва з США в 2020 році.

Як повідомляли Українські Новини, Президент України Володимир Зеленський вважає відносини між Україною і США хорошими.

Раніше Державний секретар США Майк Помпео зустрівся з міністром закордонних справ України Вадим Пристайко.

Також Дональд Трамп заявив, що не говорив про затримку допомоги Україні.

 

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