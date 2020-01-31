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31 января 2020, пятница, 12:34 9
Финансы 2020-01-31T12:43:05+02:00
Українські Новини
На межбанке котировки превысили отметку 25,00 UAH/USD

На межбанке котировки превысили отметку 25,00 UAH/USD

Ярина Вацяк
Курс валют, Межбанк, Котировки, Курс гривны
. Доллар. Фото: pexel
. Доллар. Фото: pexel

Котировки на межбанковском валютном рынке выросли выше уровня 25,00 UAH/USD по состоянию на 12:00 пятницы достигли 25,01-25,04 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники рынка.

Межбанк открылся котировками 24,92-24,96 UAH/USD, после чего котировки выросли до уровня 25,01-25,04 UAH/USD.

По словам дилеров, сделки заключаются на уровне около 25,03 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 14 коп. в четверг сохранился на уровне 24,89 UAH/USD.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 января – 2 февраля, на 7,05 коп. до 24,9196 UAH/USD.

30 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 29 января, понизился на 3 копейки и составляет 3,50 грн за 10 рублей. А курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с курсом валют на 29 январяна 8,32 коп. до 25,0071 UAH/USD, курс покупки повысился на 16,30 коп. до 24,7157 UAH/USD.

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