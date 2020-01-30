подписаться на рассылку
24.65 25
27 27.45
˟
30 января 2020, четверг, 19:09 25
Экономика 2020-01-30T19:09:02+02:00
Українські Новини
После обвала гривна на межбанке "замерла"

После обвала гривна на межбанке "замерла"

Анна Рудык
Курс гривны, Межбанк, Межбанковский валютный рынок, Курс валют
Гривна. Фото: bank.gov.ua
Гривна. Фото: bank.gov.ua

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 14 коп. в четверг сохранился на уровне 24,89 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,96-24,99 UAH/USD, затем котировки снизились до 24,82-24,85 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,86-24,90 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 4,84% с 23,74 UAH/USD до 24,89 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 января – 2 февраля, на 7,05 коп. до 24,9196 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 года благодаря быстрому улучшению макроэкономической ситуации в стране.

Также 30 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 29 января, понизился на 3 копейки и составляет 3,50 грн за 10 рублей. А курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с курсом валют на 29 январяна 8,32 коп. до 25,0071 UAH/USD, курс покупки повысился на 16,30 коп. до 24,7157 UAH/USD.

Больше новостей о: Курс гривны Межбанк Межбанковский валютный рынок Курс валют

Гривна стремительно дешевеет: курс валют на пятниц...
Курс гривны на межбанке продолжает снижаться...
Гривна на межбанке снова обвалилась на 16 копеек...
Курс доллара перевалил за отметку в 25 гривен...
В конце 2020 инфляция ускорится, - НБУ
Грымчака отпустили под круглосуточный домашний арест
Новости
После обвала гривна на межбанке "замерла" 19:09
С 4 февраля пассажиры из Китая смогут прибывать в аэропорт "Борисполь" только транзитными рейсами 18:59
Россию требуют окончательно исключить из мировой легкой атлетики 18:54
Украинцы должны платить меньше. Гончарук поручил местной власти в течение зимы уменьшить платежки 18:50
У Гончарука вызывают на совещание предприятия-должники по зарплатам 18:44
больше новостей
"Слуги народа" предлагают дополнить Кодекс законов о труде новыми основаниями увольнения работников 16:22
Первая леди завела страницу в Facebook: ее засыпали гневными комментариями 13:24
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа 19:30
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
больше новостей
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа 19:30
Порошенко подает 14 исков против ГБР, НАБУ и Нацполиции о возмещении морального ущерба 12:55
За годы независимости в Украине исчезло более 10 тысяч рек 07:20
больше новостей
НБУ сохранил прогноз роста ВВП 3,5% в 2020
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok