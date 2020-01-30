После обвала гривна на межбанке "замерла"

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 14 коп. в четверг сохранился на уровне 24,89 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,96-24,99 UAH/USD, затем котировки снизились до 24,82-24,85 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,86-24,90 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 4,84% с 23,74 UAH/USD до 24,89 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 января – 2 февраля, на 7,05 коп. до 24,9196 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 года благодаря быстрому улучшению макроэкономической ситуации в стране.

Также 30 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 29 января, понизился на 3 копейки и составляет 3,50 грн за 10 рублей. А курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с курсом валют на 29 январяна 8,32 коп. до 25,0071 UAH/USD, курс покупки повысился на 16,30 коп. до 24,7157 UAH/USD.