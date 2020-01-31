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31 января 2020, пятница, 06:00 237
Экономика 2020-01-31T06:00:03+02:00
Українські Новини
НБУ обвалил гривну на выходные: официальный курс на начало февраля

НБУ обвалил гривну на выходные: официальный курс на начало февраля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс евро, курс доллара, Курс НБУ
Гривна и доллар. Фото: pixabay
Гривна и доллар. Фото: pixabay

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 31 января – 2 февраля, на 7,05 коп. до 24,9196 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 января, на 12,87 коп. до 24,8491 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 32,6372
1 доллар США 24,9196
1 швейцарский франк 25,7022
10 иен 2,2891
10 российский рубль 3,946
1 евро 27,4751

Как сообщали Українські Новини, 30 января средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 29 января, понизился на 3 копейки и составляет 3,50 грн за 10 рублей. А курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с курсом валют на 29 январяна 8,32 коп. до 25,0071 UAH/USD, курс покупки повысился на 16,30 коп. до 24,7157 UAH/USD.

Также Национальный банк прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 года благодаря быстрому улучшению макроэкономической ситуации в стране.

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