На міжбанку котирування перевищили позначку 25,00 UAH/USD

Котирування на міжбанківському валютному ринку зросли вище рівня 25,00 UAH/USD станом на 12:00 п'ятниці досягли 25,01-25,04 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники ринку.

Міжбанк відкрився котируваннями 24,92-24,96 UAH/USD, після чого котирування зросли до рівня 25,01-25,04 UAH/USD.

Зі слів дилерів, угоди укладаються на рівні близько 25,03 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 14 коп. у четвер зберігся на рівні 24,89 UAH/USD.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 31 січня – 2 лютого, на 7,05 коп. до 24,9196 UAH/USD.

30 січня середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в середу, 29 січня, знизився на 3 копійки і становить 3,50 грн за 10 рублів. А курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився в порівнянні з курсом валют на 29 январяна 8,32 коп. до 25,0071 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 16,30 коп. до 24,7157 UAH/USD.