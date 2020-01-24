Госдеп США подтвердил визит Помпео в Украину

30 января в Киев приедет государственный секретарь США Майк Помпео в рамках запланированной поездки по пяти странам. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США, сообщает "Европейская правда". Сообщается, что Помпео встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком, "чтобы подчеркнуть поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины". Он также примет участие в церемонии возложения цветов у Михайловского Златоверхого собора, чтобы почтить тех, кто погиб на Донбассе. Кроме того, Помпео проведет встречи с религиозными лидерами, представителями гражданского общества и лидерами деловых кругов. После Киева госсекретарь США поедет в Минск на встречу с белорусским президентом Александром Лукашенко. Помпео также посетит Узбекистан, Казахстан и Великобританию.Как сообщали Українські Новини, Помпео неожиданно отложил визит в Украину, который был запланирован на 3 января.Ранее Помпео выступил в защиту Трампа, раскритиковав расследование его импичмента.