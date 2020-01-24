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24 января 2020, пятница, 21:15 21
Внешняя политика 2020-01-24T21:15:29+02:00
Українські Новини
Госдеп США подтвердил визит Помпео в Украину

Госдеп США подтвердил визит Помпео в Украину

Валерия Драгомирова
госсекретарь США, Владимир Зеленский, Киев, Вадим Пристайко , Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео. Скриншот: Fox News
Госсекретарь США Майк Помпео. Скриншот: Fox News

30 января в Киев приедет государственный секретарь США Майк Помпео в рамках запланированной поездки по пяти странам.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США, сообщает "Европейская правда".

Сообщается, что Помпео встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком, "чтобы подчеркнуть поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины".

Он также примет участие в церемонии возложения цветов у Михайловского Златоверхого собора, чтобы почтить тех, кто погиб на Донбассе.

Кроме того, Помпео проведет встречи с религиозными лидерами, представителями гражданского общества и лидерами деловых кругов.

После Киева госсекретарь США поедет в Минск на встречу с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Помпео также посетит Узбекистан, Казахстан и Великобританию.


Как сообщали Українські Новини, Помпео неожиданно отложил визит в Украину, который был запланирован на 3 января.

Ранее Помпео выступил в защиту Трампа, раскритиковав расследование его импичмента.

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