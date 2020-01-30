Держсекретар США Помпео прилетів у Київ

Майк Помпео, через візит якого у Києві можуть обмежити рух транспорту, прибув з дводенним візитом до Києва, щоб висловити підтримку від США суверенітету України. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок. "Україна вітає хорошого друга з США. Майк Помпео багато зробив особисто, щоб підтримати нас у важкі часи російської агресії", - написав він у своєму Twitter. У відповідь на це Помпео написав, що він радий приїхати до Києва і додав, що підтримка від США Україні залишається непохитною. Він також зустрінеться з керівниками уряду, щоб обговорити шляхи просування стратегічного партнерства і зміцнення позиції України як вільної і демократичної держави. Пост Помпео в Twitter Як повідомляли Українські Новини, державний секретар США Майк Помпео відвідає Україну 30 січня для зустрічей із владою у рамках запланованої поїздки по п'яти країнах. Помпео несподівано відклав візит в Україну, який був запланований на 3 січня. Раніше Помпео виступив на захист Трампа, розкритикувавши розслідування його імпічменту.