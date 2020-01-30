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30 січня 2020, четвер, 23:55 4
Зовнішня політика 2020-01-30T23:55:02+02:00
Українські Новини
Держсекретар США Помпео прилетів у Київ

Держсекретар США Помпео прилетів у Київ

Таня Войтюк
Майк Помпео, Візит в Україну, США, Україна
Помпео прибув в Україну. Фото: Twitter/@SecPompeo ·
Помпео прибув в Україну. Фото: Twitter/@SecPompeo ·

Майк Помпео, через візит якого у Києві можуть обмежити рух транспорту, прибув з дводенним візитом до Києва, щоб висловити підтримку від США суверенітету України.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок.

"Україна вітає хорошого друга з США. Майк Помпео багато зробив особисто, щоб підтримати нас у важкі часи російської агресії", - написав він у своєму Twitter.

У відповідь на це Помпео написав, що він радий приїхати до Києва і додав, що підтримка від США Україні залишається непохитною.

Він також зустрінеться з керівниками уряду, щоб обговорити шляхи просування стратегічного партнерства і зміцнення позиції України як вільної і демократичної держави.

Пост Помпео в TwitterПост Помпео в Twitter

Як повідомляли Українські Новини, державний секретар США Майк Помпео відвідає Україну 30 січня для зустрічей із владою у рамках запланованої поїздки по п'яти країнах.

Помпео несподівано відклав візит в Україну, який був запланований на 3 січня. Раніше Помпео виступив на захист Трампа, розкритикувавши розслідування його імпічменту.

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