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01 января 2020, среда, 21:28 127
Внешняя политика 2020-01-01T21:31:07+02:00
Українські Новини
Помпео неожиданно отложил визит в Украину: названа причина

Помпео неожиданно отложил визит в Украину: названа причина

Надежда Комендантова
Госдеп США, Майк Помпео, официальный визит, Отмена визита
Госсекретарь США Майк Помпео. Скриншот: Fox News
Госсекретарь США Майк Помпео. Скриншот: Fox News

Государственный секретарь США Майкл Помпео отложил запланированный на 3 января визит в Украину.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США, передают Українські Новини.

"Госсекретарь Помпео вынужден отложить свой визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр из-за необходимости пребывания госсекретаря в Вашингтоне для продолжения наблюдения за текущей ситуацией в Ираке и обеспечения безопасности американцев на Ближнем Востоке," - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что дата запланированной поездки Помпео в названные страны будет определена в ближайшее время и он с нетерпением ждет этого визита.

Как сообщали Українськi Новини, Помпео выступил в защиту Трампа, раскритиковав расследование его импичмента.

Ранее Помпео заявлял, что Волкер и Йованович не будут давать показания в деле об импичменте Трампа.

А в СМИ появлалась информация, что Трамп может назначить Помпео вместо Болтона.

 

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