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  • Из-за визита Майка Помпео в Киеве могут ограничить движение транспорта
30 января 2020, четверг, 10:15 28
Политика 2020-01-30T10:16:00+02:00
Українські Новини
Из-за визита Майка Помпео в Киеве могут ограничить движение транспорта

Из-за визита Майка Помпео в Киеве могут ограничить движение транспорта

Ольга Фандорина
США, Украина, Визит в Украину, Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео. Скриншот: Fox News
Госсекретарь США Майк Помпео. Скриншот: Fox News

В связи с визитом госсекретаря США Майка Помпео в Киеве могут временно ограничить дорожное движение с 30 января по 1 февраля. Об этом 29 января сообщила пресс-служба Управления государственной охраны Украины.

"Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что с 30 января по 1 февраля в связи с визитом в Украину Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Майка Помпео возможные временные незначительные ограничения дорожного движения в столице", − отметили в ведомстве.

Также в управлении не исключили вероятность ограничения движения автомобилей на Бориспольском шоссе в четверг, 30 января и в субботу 1 февраля.

Как сообщали Українські Новини, государственный секретарь США Майк Помпео посетит Украину 30 января для встреч с властями в рамках запланированной поездки по пяти странам. 

Также Помпео неожиданно отложил визит в Украину, который был запланирован на 3 января. Ранее Помпео выступил в защиту Трампа, раскритиковав расследование его импичмента.

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