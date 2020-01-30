Из-за визита Майка Помпео в Киеве могут ограничить движение транспорта

В связи с визитом госсекретаря США Майка Помпео в Киеве могут временно ограничить дорожное движение с 30 января по 1 февраля. Об этом 29 января сообщила пресс-служба Управления государственной охраны Украины.

"Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что с 30 января по 1 февраля в связи с визитом в Украину Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Майка Помпео возможные временные незначительные ограничения дорожного движения в столице", − отметили в ведомстве.

Также в управлении не исключили вероятность ограничения движения автомобилей на Бориспольском шоссе в четверг, 30 января и в субботу 1 февраля.

Как сообщали Українські Новини, государственный секретарь США Майк Помпео посетит Украину 30 января для встреч с властями в рамках запланированной поездки по пяти странам.

Также Помпео неожиданно отложил визит в Украину, который был запланирован на 3 января. Ранее Помпео выступил в защиту Трампа, раскритиковав расследование его импичмента.