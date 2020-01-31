Глава Госавиаслужбы Бильчук получил 164 тыс. гривен зарплаты в январе

Председатель Государственной авиационной службы Александр Бильчук задекларировал 164,497 тыс. гривен зарплаты в январе.

Об этом свидетельствуют данные его деклараций, передают Українські Новини.

21 января Бильчук получил 164 497 гривен зарплаты по основному месту работы - Госавиаслужба.

Как сообщали Українськi Новини, 638 тыс. граждан задекларировали 101,8 млрд гривен доходов в 2019 году. Всего было задекларировано полученные в 2018 году доходы на общую сумму 101,8 млрд гривен, что на 39% больше, чем в 2018 году по доходам, полученным за предыдущий год.

Тем временем украинцы начали отчитываться о доходах: как подать декларацию.

Также бывший депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко, назначенный председателем комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции акционерного общества "Укрзализныця", получил 136 330 гривен зарплаты 15 января.

А Начальник ГУ Нацполиции в Запорожской области ездит на Infiniti и заработал за год почти миллион гривен.