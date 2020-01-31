подписаться на рассылку
24.7 25.05
27.1 27.55
˟
31 января 2020, пятница, 05:45 47
Экономика 2020-01-31T05:45:02+02:00
Українські Новини
Глава Госавиаслужбы Бильчук получил 164 тыс. гривен зарплаты в январе

Глава Госавиаслужбы Бильчук получил 164 тыс. гривен зарплаты в январе

Анна Рудык
Госавиаслужба, электронные декларации, Декларирование доходов
Александр Бельчук. Фото: Госавиаслужба
Александр Бельчук. Фото: Госавиаслужба

Председатель Государственной авиационной службы Александр Бильчук задекларировал 164,497 тыс. гривен зарплаты в январе.

Об этом свидетельствуют данные его деклараций, передают Українські Новини.

21 января Бильчук получил 164 497 гривен зарплаты по основному месту работы - Госавиаслужба.

Как сообщали Українськi Новини, 638 тыс. граждан задекларировали 101,8 млрд гривен доходов в 2019 году. Всего было задекларировано полученные в 2018 году доходы на общую сумму 101,8 млрд гривен, что на 39% больше, чем в 2018 году по доходам, полученным за предыдущий год.

Тем временем украинцы начали отчитываться о доходах: как подать декларацию.

Также бывший депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко, назначенный председателем комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции акционерного общества "Укрзализныця", получил 136 330 гривен зарплаты 15 января.

А Начальник ГУ Нацполиции в Запорожской области ездит на Infiniti и заработал за год почти миллион гривен.

Больше новостей о: Госавиаслужба электронные декларации Декларирование доходов

Сегодня Зеленский встретится с госсекретарем США Майком Помпео
В Минэкономики опубликовали список автомобилей, которые подлежат налогооблажению в 2020
Новости
Бразилия. Скриншот видео Al Jazeera
В Бразилии в 101 городе объявили чрезвычайную ситуацию: украинцев предупредили об опасности 08:45
Законопроект о медиа авторитарный и антиконституционный: одесские журналисты обратились к Зеленскому 08:45
ЕС может ввести экологический налог на "грязную" электроэнергию, импортируемую из соседних стран, - Герус 08:45
Боевики применили артиллерию: ВСУ понесли потери на Донбассе 08:15
Китай решил вернуть спецрейсами своих граждан в эпицентр эпидемии коронавируса 08:12
больше новостей
"Слуги народа" предлагают дополнить Кодекс законов о труде новыми основаниями увольнения работников 16:22
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
Первая леди завела страницу в Facebook: ее засыпали гневными комментариями 13:24
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
больше новостей
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
Министр Соколовская, у которой зарплата 200 тысяч гривен, упрекнула украинцев в нежелании копить на старость 11:44
ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение из-за коронавируса 23:20
"Слуги народа" предлагают дополнить Кодекс законов о труде новыми основаниями увольнения работников 16:22
больше новостей
Коболев засекретил свою зарплату в "Нефтегазе"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok