Сегодня Зеленский встретится с госсекретарем США Майком Помпео

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с госсекретарем США Майком Помпео завтра, 31 января. Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Facebook.

Сообщается, что 31 января состоится встреча Зеленского с Помпео. В Офисе президента уточнили, что выход президента и госсекретаря США к прессе ожидается к 12:00.

Ранее Зеленский обсудил с госсекретарем США планы по восстановлению мира на востоке Украины.

Как сообщали Українські Новини, из-за визита Майка Помпео в Киеве могут ограничить движение транспорта.

Государственный секретарь США Майк Помпео посетит Украину 30 января для встреч с властями в рамках запланированной поездки по пяти странам.

Также Помпео неожиданно отложил визит в Украину, который был запланирован на 3 января. Ранее Помпео выступил в защиту Трампа, раскритиковав расследование его импичмента.