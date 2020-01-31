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31 января 2020, пятница, 07:00 46
Политика 2020-01-31T07:00:01+02:00
Українські Новини
Сегодня Зеленский встретится с госсекретарем США Майком Помпео

Сегодня Зеленский встретится с госсекретарем США Майком Помпео

Ольга Фандорина
Встреча, Визит в Украину, Владимир Зеленский, Майк Помпео
Помпео. Скриншот youtube.com/ Washington Post
Помпео. Скриншот youtube.com/ Washington Post

Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с госсекретарем США Майком Помпео завтра, 31 января. Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Facebook.

Сообщается, что 31 января состоится встреча Зеленского с Помпео. В Офисе президента уточнили, что выход президента и госсекретаря США к прессе ожидается к 12:00.

Ранее Зеленский обсудил с госсекретарем США планы по восстановлению мира на востоке Украины.

Как сообщали Українські Новини, из-за визита Майка Помпео в Киеве могут ограничить движение транспорта.

Государственный секретарь США Майк Помпео посетит Украину 30 января для встреч с властями в рамках запланированной поездки по пяти странам. 

Также Помпео неожиданно отложил визит в Украину, который был запланирован на 3 января. Ранее Помпео выступил в защиту Трампа, раскритиковав расследование его импичмента.

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Сегодня Зеленский встретится с госсекретарем США Майком Помпео
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