Зеленский обсудил с госсекретарем США планы по восстановлению мира на востоке Украины

Президент Владимир Зеленский обсудил с государственным секретарем США Майком Помпео планы касательно восстановления мира на временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українські Новини.



"Зеленский подробно проинформировал Помпео о результатах договоренностей, достигнутых во время "нормандской встречи", а также о планах украинского правительства по восстановлению мира на востоке Украины. Помпео особо отметил освобождение пленных и приветствовал заключение важного контракта по транзиту газа в Европу", - говорится в нем.



Также собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке после атак на коалиционные силы в Ираке и нападения на американское посольство в Багдаде.



Зеленский выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну.

Кроме того, он выразил благодарность Президенту США Дональду Трампу и Конгрессу за решение о предоставлении финансовой и материальной помощи сектору безопасности и обороны Украины.



Как сообщали Українські Новини, Помпео планировал посетить Украину 3 января для подтверждения поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.



Ранее Помпео выступил в защиту Трампа, раскритиковав расследование его импичмента.