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07 января 2020, вторник, 12:50 130
Внешняя политика 2020-01-07T13:45:01+02:00
Українські Новини
Зеленский обсудил с госсекретарем США планы по восстановлению мира на востоке Украины

Зеленский обсудил с госсекретарем США планы по восстановлению мира на востоке Украины

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, Майк Помпео, Донбасс
Майк Помпео. Скриншот: Fox News
Майк Помпео. Скриншот: Fox News

Президент Владимир Зеленский обсудил с государственным секретарем США Майком Помпео планы касательно восстановления мира на временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українські Новини.

"Зеленский подробно проинформировал Помпео о результатах договоренностей, достигнутых во время "нормандской встречи", а также о планах украинского правительства по восстановлению мира на востоке Украины. Помпео особо отметил освобождение пленных и приветствовал заключение важного контракта по транзиту газа в Европу", - говорится в нем.

Также собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке после атак на коалиционные силы в Ираке и нападения на американское посольство в Багдаде.

Зеленский выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну.
Кроме того, он выразил благодарность Президенту США Дональду Трампу и Конгрессу за решение о предоставлении финансовой и материальной помощи сектору безопасности и обороны Украины.

Как сообщали Українські Новини, Помпео планировал посетить Украину 3 января для подтверждения поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее Помпео выступил в защиту Трампа, раскритиковав расследование его импичмента.

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