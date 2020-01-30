Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила полномочия российской делегации.

Об этом говорится в сообщении на сайте ПАСЕ, передают Українські Новини.

"ПАСЕ утвердила полномочия российской парламентской делегации - 96 голосами против 44 при 7 воздержавшихся - после того, как они были оспорены по существенным причинам в день открытия сессии", - говорится в нем.

При этом ассамблея отметила предпринятые после возвращения России в ПАСЕ шаги, включая освобождение незаконно задержанных украинских моряков, прогресс в реализации "минских соглашений" и участие во взаимном освобождении пленных.

Отмечается, что ассамблея также подчеркнула свою позицию по незаконной аннексии Россией Крыма.

В сообщении отмечается, что на данный момент российская сторона подлежит мониторингу на соответствие обязательствам Совета Европы и "полностью сотрудничает".

Согласно тексту принятой резолюции, Россия уплатила все необходимые взносы в обычный бюджет и по отдельным соглашениям.

При этом депутат Верховной Рады, председатель украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько ("Слуга народа") в социальной сети Facebook подчеркнула, что делегация в дальнейшем намерена следить, чтобы Россия не использовала трибуну ПАСЕ для распространения фейков и пропаганды, а любые антиукраинские выпады не останутся без ответа.

Кроме этого, Ясько отметила, что делегация не намерена оставлять без внимания "закрывание глаз" ПАСЕ на попытки России изменить статус оккупированных территорий Украины.

Как сообщали Українські Новини, ПАСЕ избрала вице-президентом главу российской делегации, заместителя председателя Государственной Думы Петра Толстого.

27 января ПАСЕ избрала своим президентом Рика Дамса, вице-президентом - депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александра Мережко.

Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Ясько убежала от украинских журналистов.